Хозяин решил проследить за котом, но тот разгадал план и поразил всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором кот убирает камеру, оставленную хозяином, опубликовал ridus.ru .

Не секрет, что многие владельцы домашних животных хотели бы в квартире установить камеру, чтобы наблюдать, что делают питомцы, когда никого нет дома.

Автор ролика тоже решил проследить за своим пушистиком. Но кот разгадал его план и убрал камеру.

Комментаторов поразил смышленый кот: «Кем он был в прошлой жизни?», «Ну просто Шерлок, а не кот!», «Кажется, коты умнее, чем мы думаем», «Как он узнал?», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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