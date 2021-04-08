ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хозяин решил проследить за котом, но тот разгадал план и поразил всех (ВИДЕО)

08.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Хозяин решил проследить за котом, но тот разгадал план и поразил всех (ВИДЕО)

Видео, в котором кот убирает камеру, оставленную хозяином, опубликовал ridus.ru.

Не секрет, что многие владельцы домашних животных хотели бы в квартире установить камеру, чтобы наблюдать, что делают питомцы, когда никого нет дома. 

Автор ролика тоже решил проследить за своим пушистиком. Но кот разгадал его план и убрал камеру.

Комментаторов поразил смышленый кот: «Кем он был в прошлой жизни?», «Ну просто Шерлок, а не кот!», «Кажется, коты умнее, чем мы думаем», «Как он узнал?», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео, в котором кот убирает камеру, оставленную хозяином, опубликовал ridus.ru. Не секрет, что многие владельцы домашних животных хотели бы в квартире установить...
 
Новости дня
Новости разные
 
День 8 апреля в истории: слуцкие пояса, ТЮЗ и «перестройка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by