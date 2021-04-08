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Хозяин решил проследить за котом, но тот разгадал план и поразил всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором кот убирает камеру, оставленную хозяином, опубликовал
Не секрет, что многие владельцы домашних животных хотели бы в квартире установить камеру, чтобы наблюдать, что делают питомцы, когда никого нет дома.
Автор ролика тоже решил проследить за своим пушистиком. Но кот разгадал его план и убрал камеру.
Комментаторов поразил смышленый кот: «Кем он был в прошлой жизни?», «Ну просто Шерлок, а не кот!», «Кажется, коты умнее, чем мы думаем», «Как он узнал?», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором кот убирает камеру, оставленную хозяином, опубликовал ridus.ru. Не секрет, что многие владельцы домашних животных хотели бы в квартире установить...
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