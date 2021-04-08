Визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером в развитии сотрудничества – Лукашенко

Источник материала: ОНТ

В поисках стимула для углубления сотрудничества. Президент сегодня встретился с послом Индии – крупнейшего партнёра Беларуси в Южной Азии.

Поводом стало завершение дипломатической миссии Сангиты Бахадур. Дипломат проработала в нашей стране три года. За это время Минск и Нью-Дели смогли значительно нарастить товарооборот. В прошлом году он составил 575 млн долларов. Прилично, но недостаточно – уверен Александр Лукашенко. Ведь Индия – третья экономика мира.

В последние годы прорывом в двусторонних отношениях стали контракты на поставку белорусских карьерных самосвалов. Во многом это заслуга нынешнего посла, ведь долгое время Индия оставалась для БЕЛАЗА терра инкогнита.

Фото: БЕЛТА

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