Беларусь отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой

Источник материала: ОНТ

Так начались испытания энергосистемы на фоне запланированного выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Беларусью и Россией.

Специалисты проверят надёжность работы высоковольтных линий. Программа проверки рассчитана на сутки и согласована с системными операторами стран-соседей.

К 2025 году страны Балтии и Польша планируют полностью выйти из энергетического кольца, связующего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Они хотят синхронизироваться с европейской энергосистемой и уже обратились за дополнительным финансированием к ЕС.

Брюсселю такой манёвр обойдётся в 1 млрд 200 млн евро. И пока неясно, готовы ли европейские власти понести такие траты.

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