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Беларусь отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой
Источник материала: ОНТ
Так начались испытания энергосистемы на фоне запланированного выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Беларусью и Россией.
Специалисты проверят надёжность работы высоковольтных линий. Программа проверки рассчитана на сутки и согласована с системными операторами стран-соседей.
К 2025 году страны Балтии и Польша планируют полностью выйти из энергетического кольца, связующего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Они хотят синхронизироваться с европейской энергосистемой и уже обратились за дополнительным финансированием к ЕС.
Брюсселю такой манёвр обойдётся в 1 млрд 200 млн евро. И пока неясно, готовы ли европейские власти понести такие траты.
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Так начались испытания энергосистемы на фоне запланированного выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Беларусью и Россией. Специалисты проверят...
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