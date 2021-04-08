3 популярных модных правила, которые давно пора забыть

Источник материала: ОНТ

Сегодня развеем мифы. «Блестящее только вечером», «сумка в тон обуви» и еще 3 модных правила, которые давно пора забыть, в нашей следующей подборке.

Золото и серебро нельзя носить вместе. Пожалуй, главный миф, который уже давно пора развеять. Смело носите вместе золото и серебро, драгоценные украшения и недорогую бижутерию — и чем больше, тем лучше. Например, несколько колец или браслетов из разных металлов на одной руке.



Блестящие наряды подходят только для вечера. В этом правиле, конечно, есть логика — ни к чему приходить на работу в длинном платье из пайеток и шокировать начальство вечерним нарядом. Но, к примеру, кожаная юбка с металлическим блеском отлично подходит для того, чтобы разнообразить деловой наряд.



Сумка и обувь должны быть одного цвета. «Сумка и обувь непременно должны быть одного цвета или, по меньшей мере, в одной цветовой гамме». Напомним, сумка, обувь и другие аксессуары должны сочетаться с нарядом, который они дополняют, а не между собой.





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