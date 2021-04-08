ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

3 популярных модных правила, которые давно пора забыть

08.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

3 популярных модных правила, которые давно пора забыть

Сегодня развеем мифы. «Блестящее только вечером», «сумка в тон обуви» и еще 3 модных правила, которые давно пора забыть, в нашей следующей подборке.

  1. Золото и серебро нельзя носить вместе. Пожалуй, главный миф, который уже давно пора развеять. Смело носите вместе золото и серебро, драгоценные украшения и недорогую бижутерию — и чем больше, тем лучше. Например, несколько колец или браслетов из разных металлов на одной руке.

  2. Блестящие наряды подходят только для вечера. В этом правиле, конечно, есть логика — ни к чему приходить на работу в длинном платье из пайеток и шокировать начальство вечерним нарядом. Но, к примеру, кожаная юбка с металлическим блеском отлично подходит для того, чтобы разнообразить деловой наряд.

  3. Сумка и обувь должны быть одного цвета. «Сумка и обувь непременно должны быть одного цвета или, по меньшей мере, в одной цветовой гамме». Напомним, сумка, обувь и другие аксессуары должны сочетаться с нарядом, который они дополняют, а не между собой.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня развеем мифы. «Блестящее только вечером», «сумка в тон обуви» и еще 3 модных правила, которые давно пора забыть, в нашей следующей подборке. Золото и...
 
Новости дня
Новости разные
 
День 8 апреля в истории: слуцкие пояса, ТЮЗ и «перестройка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by