День 8 апреля в истории: слуцкие пояса, ТЮЗ и «перестройка»

Источник материала: ОНТ

В истории этот день 8 апреля отметился следующими событиями.

В этот день в 1844 году навсегда остановились станки Слуцкой мануфактуры, принадлежавшей князьям Радзивиллам. Самые известные их творения – слуцкие пояса, в год их изготавливали примерно 200 штук.Кстати, ткали пояса только ткачи-мужчины, так что образ ткачихи из стихотворения Максима Богдановича – это художественный вымысел.

В 1956 году спектаклем по книге Николая Островского «Как закалялась сталь» открыл свою работу Белорусский государственный театр юного зрителя. ТЮЗ был создан в Минске еще в 1931-м, но его деятельность прервала война. Чтобы восстановиться, театру потребовалось 12 лет.

А в 1986 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребляет слово «перестройка». У власти Горбачев был уже год, и главным лозунгом этого года было «ускорение». Увы, новый слоган улучшить жизнь в стране не помог. СССР оставалось существовать немногим более пяти лет.

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