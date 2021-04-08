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Две высотки на 17 этажей могут появиться на Варшавском шоссе в Бресте - и вот что пока известно

08.04.2021 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте на Варшавском шоссе могут появиться две 17-этажные высотки West Towers, сообщает портал BrestCITY.


Фото: BrestCITY

Объект предлагается возвести по левой стороне шоссе за перекрестком с улицей Махновича между строящимся бизнес-центром и заправкой «Славнефть».


На данный момент есть только проект на сайте «Жилстройкомплекта». Сообщается, что комплекс запроектирован в монолитном железобетонном каркасе. Высотность — 17 этажей. На первом и втором этажах расположатся административные и торговые помещения.

 
Теги: Брест
 
 
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На первом и втором этажах комплекса расположатся административные и торговые помещения.
 
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