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Две высотки на 17 этажей могут появиться на Варшавском шоссе в Бресте - и вот что пока известно
Источник материала: Tut.by
В Бресте на Варшавском шоссе могут появиться две 17-этажные высотки West Towers, сообщает
Объект предлагается возвести по левой стороне шоссе за перекрестком с улицей Махновича между строящимся бизнес-центром и заправкой «Славнефть».
На данный момент есть только проект на сайте «Жилстройкомплекта». Сообщается, что комплекс запроектирован в монолитном железобетонном каркасе. Высотность — 17 этажей. На первом и втором этажах расположатся административные и торговые помещения.
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На первом и втором этажах комплекса расположатся административные и торговые помещения.
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