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У слонимца конфисковали машину за герб «Погоня» и бело-красно-белую крышу
Источник материала: UDF
У слонимца конфисковали «неправильно раскрашенный» автомобиль / grodno.mvd.gov.by
Мужчина наклеил на капот машины наклейку с гербом «Погоня». А на крыше своего красного автомобиля он наклеил две белые полосы, сделав ее бело-красно-белой.
Суд признал такой вид автомобиля пикетом. Самого слонимца арестовали на семь суток, а его автомобиль конфисковали «как орудие совершения правонарушения».
Кажется, это первый случай, когда за «не ту» расцветку конфискуют автомобиль.
Кстати, в статье 24.43 КоАП, предусматривающей наказание за несанкционированное мероприятие, не говорится ни о какой конфискации «орудия нарушения».
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Это первый случай, когда за «не ту» расцветку конфискуют автомобиль.
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