ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У слонимца конфисковали машину за герб «Погоня» и бело-красно-белую крышу

08.04.2021 13:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

У слонимца конфисковали машину за герб «Погоня» и бело-красно-белую крышу
У слонимца конфисковали «неправильно раскрашенный» автомобиль / grodno.mvd.gov.by
У 31-летнего слонимца суд конфисковал автомобиль «Форд Фиеста» за... «неправильную» расцветку, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина наклеил на капот машины наклейку с гербом «Погоня». А на крыше своего красного автомобиля он наклеил две белые полосы, сделав ее бело-красно-белой.

Суд признал такой вид автомобиля пикетом. Самого слонимца арестовали на семь суток, а его автомобиль конфисковали «как орудие совершения правонарушения».

Кажется, это первый случай, когда за «не ту» расцветку конфискуют автомобиль.

Кстати, в статье 24.43 КоАП, предусматривающей наказание за несанкционированное мероприятие, не говорится ни о какой конфискации «орудия нарушения».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это первый случай, когда за «не ту» расцветку конфискуют автомобиль.
 
Новости дня
Новости разные
 
На улицах Минска читатели заметили силовиков в камуфляже. Узнали, кто это
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by