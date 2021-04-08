Источник материала: UDF



У слонимца конфисковали «неправильно раскрашенный» автомобиль / grodno.mvd.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У слонимца конфисковали машину за герб «Погоня» и бело-красно-белую крышу Это первый случай, когда за «не ту» расцветку конфискуют автомобиль.

Мужчина наклеил на капот машины наклейку с гербом «Погоня». А на крыше своего красного автомобиля он наклеил две белые полосы, сделав ее бело-красно-белой.Суд признал такой вид автомобиля пикетом. Самого слонимца арестовали на семь суток, а его автомобиль конфисковали «как орудие совершения правонарушения».Кажется, это первый случай, когда за «не ту» расцветку конфискуют автомобиль.Кстати, в статье 24.43 КоАП, предусматривающей наказание за несанкционированное мероприятие, не говорится ни о какой конфискации «орудия нарушения».