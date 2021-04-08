Погода в СНГ: в Кыргызстане взошли озимые, Беларусь готовится к пожароопасному сезону

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности . МЧС просит жителей и гостей столицы быть осторожнее, не парковаться под деревьями и вблизи рекламных щитов. Все аварийные службы переведены в режим повышенной готовности. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Тепло и сухо сегодня на большей части Казахстана. Только на западе и юге страны синоптики обещают дожди. В Алматы пока солнечно и плюс 16, но после обеда и жителям мегаполиса придется достать зонтики.

Весенние дожди могут спровоцировать сход оползней. В одном из районов города накануне вместе с почвой поползла и дорога. Обрыв составляет более 30 метров. Опасный участок оградили. Сейчас местные власти решают вопрос об укреплении грунта и ремонте проезжей части.

Кыргызстан

Прогнозы синоптиков о затяжных дождях не подтвердились. В столице Кыргызстана тепло и солнечно, воздух днем прогреется до 21 градуса. Такой погоде рады аграрии.

В республике продолжаются весенне-полевые работы. Озимые сорта пшеницы уже взошли. Чтобы зеленые ростки хорошо набирали силу, фермеры боронуют почву и делают подкормку.

Днем воздух в Беларуси прогреется до плюс восьми градусов. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В некоторых областях пройдет дождь или мокрый снег.

С приходом весны в лесхозах начинают готовиться к пожароопасному сезону. Почти пять тысяч человек работают в составе лесопожарных бригад. Подготовлены специальные станции, автомобили, вездеходы, инвентарь. В прошлом году в Беларуси произошло больше тысячи лесных пожаров.

Таджикистан



Хорошая погода установилась практически на всей территории Таджикистана. Сегодня в Душанбе без осадков и плюс 22. В столичном ботаническом саду проходит национальный конкурс «Кадбонуи бехтарин» – «Лучшая хозяйка».

Всем участницам нужно приготовить семь весенних национальных блюд, красиво оформить стол и продемонстрировать знание истории и культуры страны. Организаторы уже отмечают: жюри будет сложно сделать выбор.

Армения



В Армении настоящее лето. Армгидромет пообещал до 33 градусов тепла в Сюникской области, а в Ереване и Араратской долине – до 29. Теплые воздушные массы пришли с Аравийского полуострова. Тем, кто в выходные соберется в поездку, синоптики советуют взять дождевики и непромокаемую обувь. Дожди и грозы ожидаются почти на всей территории страны.