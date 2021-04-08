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Погода в СНГ: в Кыргызстане взошли озимые, Беларусь готовится к пожароопасному сезону
08.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
Тепло и сухо сегодня на большей части Казахстана. Только на западе и юге страны синоптики обещают дожди. В Алматы пока солнечно и плюс 16, но после обеда и жителям мегаполиса придется достать зонтики.
Весенние дожди могут спровоцировать сход оползней. В одном из районов города накануне вместе с почвой поползла и дорога. Обрыв составляет более 30 метров. Опасный участок оградили. Сейчас местные власти решают вопрос об укреплении грунта и ремонте проезжей части.
Кыргызстан
Прогнозы синоптиков о затяжных дождях не подтвердились. В столице Кыргызстана тепло и солнечно, воздух днем прогреется до 21 градуса. Такой погоде рады аграрии.
Днем воздух в Беларуси прогреется до плюс восьми градусов. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В некоторых областях пройдет дождь или мокрый снег.
Таджикистан
Армения
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