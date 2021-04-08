Белорусские дизайнеры выпускают коллекции с национальными мотивами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мода на старину – белорусские дизайнеры вплетают национальные мотивы в современную одежду. Чем удивили новые коллекции и есть ли спрос на этно-стиль, рассказывает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Ни традиционной вышивки, ни васильков. Сакральный смысл зашифрован в летящих силуэтах и ассиметричных формах. Серый цвет тоже выбран не случайно.

«Это серая гризайль, напоминающая наши серые туманы над болотами, полями. Это тонкий романтизм, который часто называют «памярковностью» белорусской, а мне кажется, это особое наше настроение внутреннее. Эти неровные низы ассоциируются с фартуками, передниками нашими, то есть все, что характерно для этнического костюма, но переосмысленного», – пояснила дизайнер Эльвира Жвикова.

Белорусские традиции в повседневные образы вплетают тонко. По задумке, коллекция «Позiрк», а по-русски «Взгляд», по-новому откроет белорусский лен . Он, как и много лет назад, в топе у дизайнеров.

«Я люблю такие вещи. В них можно все, что угодно сделать. В этом платье мне будет ни жарко, ни холодно, как надо», – отметила модель Наталья Богданчик.

«Крой замечательный, на лето отлично подойдет. «Комбез» – приятно к телу», –подчеркнула модель Леонилла Чирко-Рачевская.

Эти наряды поступят в магазины к лету. Коллекции в этно-стиле с белорусской Недели моды уже можно найти в бутиках. Из-за пандемии за показами в этом году следили онлайн. Но тренды эксперты отметить смогли.

«В современной моде нельзя использовать элемент национального костюма, например, вышивку на воротнике, жакете. Это будет как реплика. В данном случае дизайнер должен переработать идею. Дать людям современную, модную, актуальную одежду из тех материалов, которые хочет покупатель», – сказала руководитель Недели моды в Беларуси Янина Гончарова.

В современном дизайне акцент не на орнамент, главное – натуральные ткани. Чтобы раскрыть потенциал белорусских материалов, на крупнейшем текстильном предприятии страны открыли Дизайнерский центр.