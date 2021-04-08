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Жителей Челябинска будут судить за хищение почти 6 млн рублей у казино в Беларуси
Источник материала: Партизан
Пятеро жителей Челябинска предстанут перед судом за участие в группе мошенников, похищавших средства казино в Беларуси, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в четверг.
По версии следствия, обвиняемые с ноября 2016 года по апрель 2017 года с помощью специальных вредоносных программ получали выигрышные комбинации на игровых автоматах. Таким образом они "выиграли" и присвоили более 6 млн рублей, отмечается в сообщении.
Всего в группе было 17 человек, 12 из них осудили в Беларуси. Материалы уголовного обвинения в отношении граждан России передали в прокуратуру Челябинской области для дальнейшего расследования.
"В отношении всех пятерых утверждено обвинительное заключение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", - отмечает пресс-служба.
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Пятеро жителей Челябинска предстанут перед судом за участие в группе мошенников, похищавших средства казино в Беларуси, сообщает пресс-служба региональной...
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