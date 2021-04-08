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Вот теперь заживем! В Беларуси открыли новое месторождение нефти

08.04.2021 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе специалисты компании "Белоруснефть" открыли Гурьяновское месторождение

"Оно расположено недалеко от Гарцевского нефтяного месторождения (открыто в 2018 году), три новых залежи на котором белорусские нефтяники открыли зимой 2020 года. Открытие совпало с 55-летним юбилеем "Белоруснефти", а приток нефти, интенсивностью выше средней на глубине 4500 метров, специалисты получили в свой профессиональный праздник – День геолога", -сообщили "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании. 

По предварительной оценке, геологические запасы Гурьяновского месторождения могут составить 600 тысяч тонн. "Кроме того, по результатам испытания нефтеперспективных отложений, нефтяники ожидают получить здесь фонтанный приток нефти", - уточнили в компании. 

В пресс-службе отметили, что Гурьяновское месторождение стало третьим открытием 2021 года. До этого, специалистами "Белоруснефти" были открыты Ново-Домановичское и Восточно-Избыньское месторождения. "Таким образом в Беларуси в 2021 году прирост запасов углеводородов уже полностью компенсировал годовую добычу нефти", - утверждают в пресс-службе. 
 
 
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В центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе специалисты компании "Белоруснефть" открыли Гурьяновское месторождение
 
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