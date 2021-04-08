Вот теперь заживем! В Беларуси открыли новое месторождение нефти

Интерфакс-Запад " в пресс-службе компании. "Оно расположено недалеко от Гарцевского нефтяного месторождения (открыто в 2018 году), три новых залежи на котором белорусские нефтяники открыли зимой 2020 года. Открытие совпало с 55-летним юбилеем "Белоруснефти", а приток нефти, интенсивностью выше средней на глубине 4500 метров, специалисты получили в свой профессиональный праздник – День геолога", -сообщили "" в пресс-службе компании.





По предварительной оценке, геологические запасы Гурьяновского месторождения могут составить 600 тысяч тонн. "Кроме того, по результатам испытания нефтеперспективных отложений, нефтяники ожидают получить здесь фонтанный приток нефти", - уточнили в компании.





В пресс-службе отметили, что Гурьяновское месторождение стало третьим открытием 2021 года. До этого, специалистами "Белоруснефти" были открыты Ново-Домановичское и Восточно-Избыньское месторождения. "Таким образом в Беларуси в 2021 году прирост запасов углеводородов уже полностью компенсировал годовую добычу нефти", - утверждают в пресс-службе.