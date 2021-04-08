В Могилеве сгорела Tesla. Дотла

Источник материала: Onliner

Город Могилев, улица Гришина. Там, как сообщает Могилевский городской информационно-справочный портал Mycity.by со ссылкой на Могилевский ГОЧС, 7 апреля горел автомобиль Tesla Model S3 2018 года выпуска. На фото все видно: огонь практически уничтожил машину.

В МЧС позвонили в 15:55, когда спасатели прибыли к месту вызова, Tesla уже горела открытым пламенем.

«В результате пожара уничтожен легковой автомобиль Tesla Model S3 2018 года выпуска. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования», — сообщили в горотделе по ЧС.













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