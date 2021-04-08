В Минске прошла премьера нового Lada Largus

Источник материала: Onliner

В Минске состоялась официальная презентация обновленного Lada Largus. Семейство включает в себя следующие модели: Largus Cross, просто Largus и коммерческий Largus Van.

Из-за отсутствия прямой конкуренции универсал Lada Largus всегда пользовался большим спросом на нашем рынке. Даже в 2020 году, когда модель уже явно была устаревшей, Largus занимал 3,3-процентную долю рынка. Да и за первый квартал 2021 года универсал вошел в топ-10 самых востребованных моделей, опередив, например, Renault Logan. Три кита, на которых держатся продажи данного семейства: цена, вместительность, простота.





После рестайлинга универсал получил переднюю оптику от Renault Logan второго поколения, а наружные зеркала от Lada Vesta. Боковые кузовные детали остались прежними. В салоне есть детали от нынешнего Renault Duster. Руль от Vesta. Приборная панель, кресла и центральный подлокотник похожи на те, что устанавливаются на Lada XRAY Cross. Под капотом без изменений: 1,6-литровый атмосферник (90 или 106 л. с.), работающий в паре с 5-МКП.









Наиболее доступная версия «Ларгуса» стоит в Беларуси 25 680 рублей. Это будет обычный пассажирский универсал с 8-клапанным мотором, 5 местами и комплектацией Classic. В такой машине нет даже кондиционера. Если вы не хотите «жариться» в летний день, нужно брать хотя бы Comfort за 29 320 рублей (здесь тоже будет 8-клапанный агрегат).













Трудяга-фургон Lada Largus стоит от 25 900 рублей, а за версию Cross просят от 32 050 рублей. Последняя бывает только с 16-клапанным мотором, и стартовая комплектация для кросс-версии — Comfort. За 35 290 рублей можно взять самую дорогую модификацию Lada Largus c большим количеством опций, среди которых круиз-контроль, камера, обогрев второго ряда, датчики дождя и света и мн. др.































































