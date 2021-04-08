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В Минске прошла премьера нового Lada Largus

08.04.2021 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске состоялась официальная презентация обновленного Lada Largus. Семейство включает в себя следующие модели: Largus Cross, просто Largus и коммерческий Largus Van. 

Из-за отсутствия прямой конкуренции универсал Lada Largus всегда пользовался большим спросом на нашем рынке. Даже в 2020 году, когда модель уже явно была устаревшей, Largus занимал 3,3-процентную долю рынка. Да и за первый квартал 2021 года универсал вошел в топ-10 самых востребованных моделей, опередив, например, Renault Logan. Три кита, на которых держатся продажи данного семейства: цена, вместительность, простота.

В Минске прошла премьера нового Lada Largus

После рестайлинга универсал получил переднюю оптику от Renault Logan второго поколения, а наружные зеркала от Lada Vesta. Боковые кузовные детали остались прежними. В салоне есть детали от нынешнего Renault Duster. Руль от Vesta. Приборная панель, кресла и центральный подлокотник похожи на те, что устанавливаются на Lada XRAY Cross. Под капотом без изменений: 1,6-литровый атмосферник (90 или 106 л. с.), работающий в паре с 5-МКП.

В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus

Наиболее доступная версия «Ларгуса» стоит в Беларуси 25 680 рублей. Это будет обычный пассажирский универсал с 8-клапанным мотором, 5 местами и комплектацией Classic. В такой машине нет даже кондиционера. Если вы не хотите «жариться» в летний день, нужно брать хотя бы Comfort за 29 320 рублей (здесь тоже будет 8-клапанный агрегат).

В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus

Трудяга-фургон Lada Largus стоит от 25 900 рублей, а за версию Cross просят от 32 050 рублей. Последняя бывает только с 16-клапанным мотором, и стартовая комплектация для кросс-версии — Comfort. За 35 290 рублей можно взять самую дорогую модификацию Lada Largus c большим количеством опций, среди которых круиз-контроль, камера, обогрев второго ряда, датчики дождя и света и мн. др.

В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
В Минске прошла премьера нового Lada Largus
LADA Granta I Рестайлинг classik, 2019 г.в., 116 000 км
синий, лифтбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
14 939 р.
5600$ / 4715€
LADA Vesta I Comfort + Image, 2017 г.в., 31 603 км
красный, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
21 661 р.
8120$ / 6837€
LADA Vesta I, 2019 г.в., 44 000 км
серый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
61 355 р.
23 000$ / 19 365€
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Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялась официальная презентация обновленного Lada Largus. Семейство включает в себя следующие модели: Largus Cross, просто Largus и коммерческий Largus Van. Читать...
 
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