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Французские военные испытали робопса Spot. Что они рассказали? (4 фото)
Источник материала: Onliner
Французский военный вуз Сен-Сир испытал в тренировках робопса Spot компании Boston Dynamics. Четвероногий механизм использовали для проведения предварительной разведки в нескольких типах тренировок — оборонительных и атакующих. С помощью робопса курсантов готовили к «вызовам будущего: роботизации на поле боя».
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В рамках эксперимента бои проводились последовательно с участием роботов и без них. Выяснилось, что роботы замедляют солдат, однако повышают степень их безопасности,
«Во время городского боя, когда мы действовали без робота, я „умер“. Когда робот принимал участие в качестве разведчика, я выжил», — рассказал один из курсантов. Слабым местом Spot стала не его пята, а аккумулятор: он как-то сел в самый разгар операции, и робота пришлось «эвакуировать».
Кроме Spot, французы испытывают систему ведения огня OPTIO-X20 эстонской разработки, французского робомула ULTRO, дрон-защитник Barakuda и некоторые другие.
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Французский военный вуз Сен-Сир испытал в тренировках робопса Spot компании Boston Dynamics. Четвероногий механизм использовали для проведения предварительной разведки в...
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