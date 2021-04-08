Французские военные испытали робопса Spot. Что они рассказали? (4 фото)

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Французский военный вуз Сен-Сир испытал в тренировках робопса Spot компании Boston Dynamics. Четвероногий механизм использовали для проведения предварительной разведки в нескольких типах тренировок — оборонительных и атакующих. С помощью робопса курсантов готовили к «вызовам будущего: роботизации на поле боя».

Как рассказывает французское издание Ouest-France, Spot стал одним из роботов, применяемых в обучении. Целью подразделения является изучение возможности применения умных машин в военных действиях — ведь пока до конца не ясно, эффективны ли они, и если да, то в каких сценариях.





В рамках эксперимента бои проводились последовательно с участием роботов и без них. Выяснилось, что роботы замедляют солдат, однако повышают степень их безопасности, передает The Verge.

«Во время городского боя, когда мы действовали без робота, я „умер“. Когда робот принимал участие в качестве разведчика, я выжил», — рассказал один из курсантов. Слабым местом Spot стала не его пята, а аккумулятор: он как-то сел в самый разгар операции, и робота пришлось «эвакуировать».

Кроме Spot, французы испытывают систему ведения огня OPTIO-X20 эстонской разработки, французского робомула ULTRO, дрон-защитник Barakuda и некоторые другие.







