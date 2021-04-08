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На улицах Минска читатели заметили силовиков в камуфляже. Узнали, кто это

08.04.2021 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На протяжении нескольких дней читатели Onliner сообщали нам о появлении на улицах Минска силовиков в необычном камуфляже. Их видели в нескольких районах, чаще всего такие патрули ходили по трое. Как стало известно нашей журналистке, эти силовики — военнослужащие внутренних войск МВД. По информации пресс-службы ведомства, такая форма у них была всегда, просто «раньше люди меньше обращали на это внимание».

В пресс-службе нам также рассказали, что такие патрули на улицах столицы появились давно. Одна из их задач — «оказание содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка».

— В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь», на военнослужащих внутренних войск при исполнении ими обязанностей органов внутренних дел распространяется статус сотрудника органов внутренних дел. Военнослужащие могут выполнять задачи как в милицейской, так и в повседневной форме, — прокомментировали нам в ведомстве. — Так было всегда, просто раньше люди меньше обращали на это внимание.

— Военнослужащих на улицах стало больше? С чем это связано? — уточнили мы.

— Все задачи выполняются в плановом режиме, — пояснили Onliner в ведомстве.




 
Теги: Минск
 
 
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На протяжении нескольких дней читатели Onliner сообщали нам о появлении на улицах Минска силовиков в необычном камуфляже. Их видели в нескольких районах, чаще всего...
 
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