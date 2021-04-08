ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Популярный кофе «3 в 1» запретили в Беларуси. Что не так?

08.04.2021 13:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Реестре опасной продукции появилось сразу несколько популярных видов кофе «3 в 1» в пакетиках. Речь о двух видах Jacobs («Классика» и «Мягкий»), а также четырех видах «Жокей» («Карамель», «Крепкий», «Мягкий», «Классический»). Все они под запретом с 10 апреля.

С этой даты их нельзя будет ввозить и продавать в Беларуси. Причина — продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза.

В обосновании запрета Jacobs отмечается, что «при производстве напитков кофейных растворимых использовались заявленные в маркировке пищевые добавки подсластители ацесульфам калия (Е950) и аспартам (Е951) совместно с сахаром, при отсутствии сведений о пониженной энергетической ценности (калорийности) продукции».

К напиткам «Жокей» другая претензия: «При производстве напитков кофейных растворимых использовалась заявленная в маркировке пищевая добавка подсластитель цикламат натрия (Е952)».

В пресс-службе Госстандарта пояснили Onliner, что поставщикам нужно изъять этот товар из всех торговых точек, куда они его направляли. Сможет ли он вернуться на полки?

«Исключение товаров из Реестра опасной продукции возможно при устранении допущенных нарушений, естественно, с предоставлением подтверждающих материалов. Надзорный орган изучит, действительно ли нет нарушений, и будет принимать решение о возможном исключении из реестра», — ответили в Госстандарте.


Велокомпрессор Xiaomi Mi Portable Air Pump DZN4006GL
17 отзывов
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
112 р.
16 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Реестре опасной продукции появилось сразу несколько популярных видов кофе «3 в 1» в пакетиках. Речь о двух видах Jacobs («Классика» и «Мягкий»), а также четырех видах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Концерт «Касты» в Минске переносят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by