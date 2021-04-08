Популярный кофе «3 в 1» запретили в Беларуси. Что не так?

Источник материала: Onliner

В Реестре опасной продукции появилось сразу несколько популярных видов кофе «3 в 1» в пакетиках. Речь о двух видах Jacobs («Классика» и «Мягкий»), а также четырех видах «Жокей» («Карамель», «Крепкий», «Мягкий», «Классический»). Все они под запретом с 10 апреля.

С этой даты их нельзя будет ввозить и продавать в Беларуси. Причина — продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза.

В обосновании запрета Jacobs отмечается, что «при производстве напитков кофейных растворимых использовались заявленные в маркировке пищевые добавки подсластители ацесульфам калия (Е950) и аспартам (Е951) совместно с сахаром, при отсутствии сведений о пониженной энергетической ценности (калорийности) продукции».

К напиткам «Жокей» другая претензия: «При производстве напитков кофейных растворимых использовалась заявленная в маркировке пищевая добавка подсластитель цикламат натрия (Е952)».

В пресс-службе Госстандарта пояснили Onliner, что поставщикам нужно изъять этот товар из всех торговых точек, куда они его направляли. Сможет ли он вернуться на полки?

«Исключение товаров из Реестра опасной продукции возможно при устранении допущенных нарушений, естественно, с предоставлением подтверждающих материалов. Надзорный орган изучит, действительно ли нет нарушений, и будет принимать решение о возможном исключении из реестра», — ответили в Госстандарте.