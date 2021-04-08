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«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск

08.04.2021 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Какими бы трудными ни были времена, предпринимательскую мысль не остановить. Кто-то только пробует свои силы, кто-то расширяет уже налаженный бизнес, иные только присматриваются к рынку. Салоны красоты, цветочные магазины, кофейни — все это сейчас на гребне волны. И без площадей, где можно реализовать свои задумки, не обойтись. В поисках лучших мест и предложений просмотрели всю «Барахолку» и рассказываем, чем богат Минск.

Популярное и проходное место — немалая составляющая успеха. Конечно, если вы предлагаете какой-то уникальный товар или услугу, то к вам поедут хоть за тридевять земель. Но если ниша «массовая», то локацию стоит продумать тщательно. 22 квадратных метра сейчас предлагается в аренду в популярном ТЦ в «Маяке Минска». Речь не про Dana Mall, а про «Променад», глядящий на улицу Кирилла Туровского. «В помещении выполнен ремонт, в наличии электричество, расположено на 1-м этаже, высокий потолок», уточняет автор объявления, выставивший цену в 250 евро по курсу в месяц. Таким образом, один квадратный метр сдается чуть более чем за 11 евро в месяц. Коммунальные услуги в эту стоимость явно не включены. А потолки и вправду высокие — целых три с половиной метра.

«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск
«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск

В «Маяке Минска» есть и другой вариант для аренды коммерческого помещения. Ровно на противоположном конце — в элитных жилых домах, глядящих на Национальную библиотеку. Арочные окна, отсутствие ремонта, потолки 3,60 метра. Общая площадь — почти 125 «квадратов». Помещение предназначено под объект общественного питания, имеет два отдельных входа и весь необходимый набор коммуникаций. Здесь уже совсем другие ставки — 23 евро по курсу за «квадрат». «Дом располагается в экологически чистом, престижном, многофункциональном комплексе „Маяк Минска“. В шаговой доступности от станции метро „Восток“», — напоминает агентство, желающее пристроить объект.

«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск
«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск
«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск
«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск

Перенесемся на проспект Независимости, 94. Рядом «Беларусьфильм» и станция метро «Московская». На первом этаже добротного сталинского дома в долгосрочную аренду предлагается торговое помещение площадью почти 74 квадратных метра. «Отличное помещение с готовым ремонтом, отдельный вход с проспекта Независимости. В помещении есть отопление, электричество, вода, канализация, пожарная и охранная сигнализации, кондиционер, оптоволокно, роллеты на окнах. Хорошо подходит под магазин, аптеку, банк, салон красоты, офис, пункт выдачи интернет-заказов!» — информирует автор объявлений, который занимается сдачей объекта сам, а значит, новому обитателю метров не придется платить комиссию агентству.

«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск
«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск
«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск

Не хотите трудиться на чужих площадях, тогда надо покупать свое. Для тех, кто работает в автомобильной сфере, есть сразу несколько предложений. В ТЦ «АвтоМолл „Кольцо“» (зеленый сектор) продается павильон №286. Его площадь — 10,8 квадратного метра. Выручить за недвижимость на Меньковском тракте владелец планирует $10 000 в эквиваленте.

«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск

В качестве «автоальтернативы» предлагается еще и торговое помещение в ТЦ «Автозапчасть» (Некрасова, 73). Бокс имеет площадь почти 10 «квадратов» и расположен на третьем этаже. Цена снижена, как уверяет автор объявления, и составляет 34 518 рублей, или практически $13 000 по курсу сегодняшнего дня.

«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск
«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск

Гораздо более просторное помещение продается в ТЦ «Корона», что на Одинцова, 20. Здесь предлагается сразу 30,6 квадратного метра. «Торговое помещение с арендаторами. Отличный срок окупаемости, низкая цена», — декларирует автор объявления, не указывающий окончательную сумму.

«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск

 
Теги: Минск
 
 
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Какими бы трудными ни были времена, предпринимательскую мысль не остановить. Кто-то только пробует свои силы, кто-то расширяет уже налаженный бизнес, иные только...
 
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