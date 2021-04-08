«Хочу открыть свою точку. Где?» Изучаем, чем богат Минск

Источник материала: Onliner

Какими бы трудными ни были времена, предпринимательскую мысль не остановить. Кто-то только пробует свои силы, кто-то расширяет уже налаженный бизнес, иные только присматриваются к рынку. Салоны красоты, цветочные магазины, кофейни — все это сейчас на гребне волны. И без площадей, где можно реализовать свои задумки, не обойтись. В поисках лучших мест и предложений просмотрели всю «Барахолку» и рассказываем, чем богат Минск.

Популярное и проходное место — немалая составляющая успеха. Конечно, если вы предлагаете какой-то уникальный товар или услугу, то к вам поедут хоть за тридевять земель. Но если ниша «массовая», то локацию стоит продумать тщательно. 22 квадратных метра сейчас предлагается в аренду в популярном ТЦ в «Маяке Минска». Речь не про Dana Mall, а про «Променад», глядящий на улицу Кирилла Туровского. «В помещении выполнен ремонт, в наличии электричество, расположено на 1-м этаже, высокий потолок», — уточняет автор объявления, выставивший цену в 250 евро по курсу в месяц. Таким образом, один квадратный метр сдается чуть более чем за 11 евро в месяц. Коммунальные услуги в эту стоимость явно не включены. А потолки и вправду высокие — целых три с половиной метра.









В «Маяке Минска» есть и другой вариант для аренды коммерческого помещения. Ровно на противоположном конце — в элитных жилых домах, глядящих на Национальную библиотеку. Арочные окна, отсутствие ремонта, потолки 3,60 метра. Общая площадь — почти 125 «квадратов». Помещение предназначено под объект общественного питания, имеет два отдельных входа и весь необходимый набор коммуникаций. Здесь уже совсем другие ставки — 23 евро по курсу за «квадрат». «Дом располагается в экологически чистом, престижном, многофункциональном комплексе „Маяк Минска“. В шаговой доступности от станции метро „Восток“», — напоминает агентство, желающее пристроить объект.

















Перенесемся на проспект Независимости, 94. Рядом «Беларусьфильм» и станция метро «Московская». На первом этаже добротного сталинского дома в долгосрочную аренду предлагается торговое помещение площадью почти 74 квадратных метра. «Отличное помещение с готовым ремонтом, отдельный вход с проспекта Независимости. В помещении есть отопление, электричество, вода, канализация, пожарная и охранная сигнализации, кондиционер, оптоволокно, роллеты на окнах. Хорошо подходит под магазин, аптеку, банк, салон красоты, офис, пункт выдачи интернет-заказов!» — информирует автор объявлений, который занимается сдачей объекта сам, а значит, новому обитателю метров не придется платить комиссию агентству.













Не хотите трудиться на чужих площадях, тогда надо покупать свое. Для тех, кто работает в автомобильной сфере, есть сразу несколько предложений. В ТЦ «АвтоМолл „Кольцо“» (зеленый сектор) продается павильон №286. Его площадь — 10,8 квадратного метра. Выручить за недвижимость на Меньковском тракте владелец планирует $10 000 в эквиваленте.





В качестве «автоальтернативы» предлагается еще и торговое помещение в ТЦ «Автозапчасть» (Некрасова, 73). Бокс имеет площадь почти 10 «квадратов» и расположен на третьем этаже. Цена снижена, как уверяет автор объявления, и составляет 34 518 рублей, или практически $13 000 по курсу сегодняшнего дня.









Гораздо более просторное помещение продается в ТЦ «Корона», что на Одинцова, 20. Здесь предлагается сразу 30,6 квадратного метра. «Торговое помещение с арендаторами. Отличный срок окупаемости, низкая цена», — декларирует автор объявления, не указывающий окончательную сумму.



