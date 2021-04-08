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Рассекречены характеристики нового «почти флагмана» Samsung - Galaxy A82

08.04.2021 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung работает над новым смартфоном Galaxy A82. Характеристики аппарата раскрыли в материале SamMobile.


В Южной Корее гаджет, вероятно, будет называться иначе — Galaxy Quantum 2. Но технически устройства окажутся одинаковыми.

Так, ожидается экран диагональю в 6,7 дюйма с матрицей Super AMOLED, вырезом в форме буквы «О» для фронтальной камеры, и частотой обновления в 120 Гц. Максимальная яркость — 800 нит. Смартфон также оснастят стереодинамиками и технологией защиты от воды и пыли по стандарту IP67.

Процессором выступит Qualcomm Snapdragon 855+. Это один из флагманских чипов Qualcomm предшествующих поколений. Оперативной памяти — от 6 ГБ, постоянной — не менее 128 ГБ. От слота под карты microSD отказываться не собираются. Девайс будет использовать Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3, а основная камера из трех модулей сможет похвастаться главным датчиком на 64 Мп.

Пока точно неизвестен только объем батареи. Зато ясно, что новинка сможет заряжаться 25-ваттный адаптером питания. Правда, в коробке с телефоном окажется только 15-ваттный блок. Там же будет кабель с USB-A на USB-C.

 
 
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В Южной Корее гаджет, вероятно, будет называться иначе - Galaxy Quantum 2. Но технически устройства окажутся одинаковыми.
 
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