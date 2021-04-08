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В Могилеве дотла сгорела Tesla Model 3
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на улице Гришина дотла сгорела Tesla. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает портал
Сообщение о пожаре поступило в центр оперативного управления Могилевского ГОЧС 7 апреля, в 15.55. Когда спасатели прибыли к месту вызова, автомобиль горел открытым пламенем. Работники МЧС ликвидировали возгорание.
В результате пожара автомобиль Tesla Model 3 2018 года выпуска уничтожен полностью. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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