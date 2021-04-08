Самым мощным гаджетом Apple назвали устройство, которому три года

Источник материала: Tut.by

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu назвали десятку самых мощных смартфонов и планшетов компании Apple.





Больше всего удивляет лидер, которым оказался iPad Pro на 12,9 дюйма 2018 года с 4 ГБ оперативной памяти. Девайс набрал 727,8 тысячи баллов в версии бенчмарка v8, оставив позади даже более «свежие» устройства производителя.

Причем и своего наследника 2020 года с усовершенствованным, во всяком случае «на бумаге», железом — iPad Pro на 12,9 дюйма (2020-го года) с 6 ГБ оперативки. Этот аппарат набрал порядка 717,8 тысячи баллов. Чем объясняется такой, пускай и не самый значительный разрыв, неясно.

Третья строчка у iPad Pro 2020-го года на 11 дюймов , четвертая — у аналогичной модели 2018-го . На пятом месте недавний iPad Air 4 , далее следует iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 , iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro Max . Результат этих гаджетов составляет от 529,1 до 712,9 тысячи очков.