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Концерт «Касты» в Минске переносят

08.04.2021 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерт российской группы «Каста», который должен был пройти в Минске 9 апреля, переносится. Информацию об этом подтверждают организаторы выступления.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В социальных сетях столичной площадки Prime Hall появилась информация о переносе завтрашнего концерта! Касты!:

— К сожалению, концерт группы «Каста» перенесен, точная дата будет объявлена позже. Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. Следите за новостями.

Эту информацию TUT.BY подтвердили и организаторы столичного концерта рэперов — агентство Cube-A Sound. Назвать причины переноса они пока не готовы, но обещают дать полную информацию о ситуации в течение двух суток.

Отметим, что пост о переносе столичного концерта «Касты» появился в нескольких провластных Telegram-каналах еще 6 апреля. В частности, общественного объединения «Белая Русь». Авторы уверяли своих подписчиков, что концерт российской группы 9 апреля не состоится. Группу упрекали в том, что в своем клипе «Выходи гулять» ее участники «недвусмысленно призывали на несанкционированные акции и показали в абсолютно негативном свете силовиков, занимающихся наведением порядка на улицах Беларуси».

— По законам Беларуси, массовые мероприятия, в том числе клубные концерты, подразумевают осуществление охраны и заключение договора с МВД. Такое соглашение с организаторами концертов группы «Каста» на территории Беларуси в ближайшее время подписано не будет, — именно так они объясняли вероятную отмену концерта.

В других провластных Telegram-каналах писали, что Каста не будет выступать в Минске «до публичного покаяния на «Славянском базаре».

Напомним, в 2020 году участники группы «Каста» активно поддерживали белорусский протест и даже согласились на бесплатную онлайн-трансляцию своего концерта на дворовой встрече соседей жилого комплекса «Минск Мир», где «пожелали Беларуси нового президента».

Чуть позже, в ноябре прошлого года, артисты выпустили резонансный клип на трек «Выходи гулять» о жестокости силовиков, в котором многие увидели отсылки к событиям в Беларуси. Участник коллектива Шым (Михаил Епифанов) отмечал, что группе было принципиально важно высказаться в этом ролике, несмотря на угрозу отмены минского концерта. Клип стал популярным в Сети: за четыре месяца его посмотрели более восьми миллионов раз.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Концерт российской группы «Каста», который должен был пройти в Минске 9 апреля, переносится. Информацию об этом подтверждают организаторы выступления.
 
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