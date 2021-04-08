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Концерт «Касты» в Минске переносят
Источник материала: Tut.by
Концерт российской группы
В социальных сетях столичной площадки Prime Hall
— К сожалению, концерт группы «Каста» перенесен, точная дата будет объявлена позже. Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. Следите за новостями.
Эту информацию TUT.BY подтвердили и организаторы столичного концерта рэперов — агентство Cube-A Sound. Назвать причины переноса они пока не готовы, но обещают дать полную информацию о ситуации в течение двух суток.
Отметим, что пост о переносе столичного концерта «Касты» появился в нескольких провластных Telegram-каналах еще 6 апреля. В частности, общественного объединения
— По законам Беларуси, массовые мероприятия, в том числе клубные концерты, подразумевают осуществление охраны и заключение договора с МВД. Такое соглашение с организаторами концертов группы «Каста» на территории Беларуси в ближайшее время подписано не будет, — именно так они объясняли вероятную отмену концерта.
В других провластных Telegram-каналах писали, что Каста не будет выступать в Минске «до публичного покаяния на «Славянском базаре».
Напомним, в 2020 году участники группы «Каста» активно поддерживали белорусский протест и даже
Чуть позже, в ноябре прошлого года, артисты
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Концерт российской группы «Каста», который должен был пройти в Минске 9 апреля, переносится. Информацию об этом подтверждают организаторы выступления.
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