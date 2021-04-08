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5 фактов об Игоре Макаре, ставшим костью в горле для режима Лукашенко

08.04.2021 14:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

5 фактов об Игоре Макаре, ставшим костью в горле для режима Лукашенко
Игорь Макар. Архивное фото
Бывший сотрудник «Алмаза» разоблачает действия властей и силовиков и теперь внесен в список лиц, причастных к терроризму.

В последнее время возникло несколько информационных поводов вспомнить о бывшем сотруднике «Алмаза» Игоре Макаре.

UDF рассказывает об инстересных страницах в его биографии.

Работал в «Алмазе» 5 лет, уволился из-за разногласий с руководством



5 фактов об Игоре Макаре, ставшим костью в горле для режима Лукашенко

Уроженец Гродно целенаправленно добивался службы в антитеррористическом спецподразделении «Алмаз», где работал его знакомый. Чтобы его взяли, Игорь Макар год прослужил в Гродненском ОМОНе.

«Алмаз» в его годы занимался задержанием наиболее опасных преступников, охраной высших государственных лиц, борьбой с терроризмом. Макар стал заместителем командира боевой группы.

Ушел Макар из спецназа МВД в 2003 году. По его словам, из-за разногласий с руководством: Макар по-иному смотрел на то, как должно работать спецподразделение.

Работал в команде кандидата в президенты Козулина



Макар руководил своеобразной службой безопасности Александра Козулина, участвовавшего в президентских выборах 2006 года.

Силовики давили на него, чтобы он не участвовал в политической деятельности. Макар записал телефонный разговор на этот счет с новым руководителем «Алмаза» Николаем Карпенковым и личное общение с руководителем МВД Владимиром Наумовым.

Эти записи продемонстрировали, как самом деле силовики относятся к гражданам. Наумов среди прочего сказал:

«Даже если сильный компромат, кому его показывать? Весь расчет может быть только на российские каналы. И ни один канал больше 2-3 минуты не даст. Если это показать в развернутом виде в Германии, то голосовать будут в Беларуси… Никого ни пропавшие без вести, ни, бл*ть, ничего не интересует».


Успел сбежать от репрессий, работал в Германии


Осознавая угрозу для себя, Макар бежал из Беларуси незадолго до президентских выборов 2006 года (Козулин после них попал в тюрьму).

«Меня вывезли в Москву на самолете, и тогдашний литовский посол согласился, чтобы я поехал в Литву, позже я получил политическое убежище», – рассказывал Макар.


В 2011 году он сообщил, что с политикой больше не связан:

«Я уехал в Германию. Там много моих знакомых сейчас, у них там бизнес. Они взяли меня на работу, поддерживали. Теперь у меня есть своя компания, свой бизнес. С политикой меня сейчас ничего не связывает».


Помог уехать сестре и брату из Беларуси


В 2011 году Ольга Макар с сыном попросила политическое убежище в Великобритании вследствие преследования со стороны милиции и угроз жизни ее и сына.

В 2012 году политического убежища в Швеции попросил Сергей Макар, капитан милиции Октябрьского РОВД Гродно.

Бывший сотрудник «Алмаза» до сих пор помогает бежать людям от преследования в страны Евросоюза. Совсем недавно Макар рассказал, как КГБ хотел задержать в России политолога с белорусскими корнями Дмитрия Болкунца.

«У Димы все хорошо, он находится в одной из стран Европейского союза», – сообщил Макар.


Разоблачает действия властей и силовиков


Игорь Макар вернулся в публичное пространство в 2020 году, после известных событий президентских выборов и насилия со стороны силовиков на улицах белорусских городов. Теперь он регулярно выступает с материалами, которые становятся информационными бомбами внутри страны и за ее пределами. Перечислим некоторые из них.

5 фактов об Игоре Макаре, ставшим костью в горле для режима Лукашенко

Макар опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, бывший глава КГБ Вадим Зайцев в 2012 году обсуждает со своими подчиненными возможные пути устранения некоторых белорусских политэмигрантов, в частности, журналиста Павла Шеремета. Макар заявил, что Александр Лукашенко был причастен к этому и поделился информацией с украинскими спецслужбами, расследующими убивство журналиста в Киеве.


Макар выступил с материалами, в которых утверждается, что Александра Тарайковского во время протестов в Минске убил сотрудник «Алмаза».

«Это было помповое ружье, которое применяется только от 50 метров. Об этом должен знать каждый сотрудник. Не понимаю, почему алмазовец стрелял. До Тарайковского было 20-25 метров, что и привело к смертельному результату», – заявил Макар.


Макар сотрудничает с ассоциацией BYPOL, которая также прогремела публикацией компромата и сливов, касающихся деятельности силовиков и приближенных к Лукашенко.

За это власти включили Макара (на ряду со Светланой Тихановской и Павлом Латушко) в список лиц, причастных к террористической деятельности.

А недавно на ОНТ вышел фильм «Операция КГБ «Манкурты», из которого стало известно, что Макар хотел помочь сотруднику КГБ, организовавшему сливы переговоров людей из ближайшего окружения Лукашенко, бежать из Беларуси. В фильме попытались представить бывшего сотрудника «Алмаза» как человека, которому не стоит доверять.

«Трудно представить, агентом скольких разведок он является», — говорится в фильме.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В последнее время возникло несколько информационных поводов вспомнить о бывшем сотруднике «Алмаза».
 
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