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Игорь Макар. Архивное фото

Работал в «Алмазе» 5 лет, уволился из-за разногласий с руководством

Работал в команде кандидата в президенты Козулина

«Даже если сильный компромат, кому его показывать? Весь расчет может быть только на российские каналы. И ни один канал больше 2-3 минуты не даст. Если это показать в развернутом виде в Германии, то голосовать будут в Беларуси… Никого ни пропавшие без вести, ни, бл*ть, ничего не интересует».

Успел сбежать от репрессий, работал в Германии

«Меня вывезли в Москву на самолете, и тогдашний литовский посол согласился, чтобы я поехал в Литву, позже я получил политическое убежище», – рассказывал Макар.

«Я уехал в Германию. Там много моих знакомых сейчас, у них там бизнес. Они взяли меня на работу, поддерживали. Теперь у меня есть своя компания, свой бизнес. С политикой меня сейчас ничего не связывает».

Помог уехать сестре и брату из Беларуси

«У Димы все хорошо, он находится в одной из стран Европейского союза», – сообщил Макар.

Разоблачает действия властей и силовиков

«Это было помповое ружье, которое применяется только от 50 метров. Об этом должен знать каждый сотрудник. Не понимаю, почему алмазовец стрелял. До Тарайковского было 20-25 метров, что и привело к смертельному результату», – заявил Макар.

«Трудно представить, агентом скольких разведок он является», — говорится в фильме.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 фактов об Игоре Макаре, ставшим костью в горле для режима Лукашенко В последнее время возникло несколько информационных поводов вспомнить о бывшем сотруднике «Алмаза».