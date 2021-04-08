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Юлия Слуцкая: «Все труднее сохранять веру»

08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Основательница Пресс-клуба прислала очередную весточку из СИЗО. На этот раз – очень-очень грустную.

Записки Юлии Слуцкой публикует в соцсети ее дочь Александра, пока мама ожидает суда.

Юлия Слуцкая: «Все труднее сохранять веру»

– Я уже рассказывала об изменении в составе камеры и о том, что у меня, кажется, появилась подружка. Так вот – это длилось недолго. Уже на четвертый день началось килешевание. И Ольгу перевели в другую камеру. В общем, здесь точно нельзя ни к кому привязываться.

К нам ненадолго перевели Настю. Она с нами на время апелляции, и скоро уедет в Жодино. Ей за 40, она из наших. Уже осуждена по «хулиганству», получила год и месяц. У Насти пять детей. Трое своих, и двое под опекой. Она работала в детском доме. Детей, которые были под опекой, естественно, отобрали. И вернули в детский дом.

Вот такие люди здесь сидят. Люди, на которых другое нормальное государство молилось бы.

Настю перевели к нам из «селедки» – медицинского отделения. Она рассказала жуткую историю. С ними в камере была женщина, которую, похоже, уже в тюрьме разбил инсульт. Ей за 50, зовут ее Алла Ивановна.

Мы думаем, что это случилось именно в тюрьме потому, что Настя слышала, как персонал говорил о том, что в тюрьму она пришла на своих ногах. Сейчас она не ходит, не говорит, и у нее еле-еле работает одна рука. Все время лежит. Ухаживают за ней сами девочки-сокамерницы. На руках таскают в туалет, пытаются накормить. Ее чем-то колят, но ухода никакого нет. Может, кто-то узнает свою родственницу?

Вся эта бесцельность и ненормальность постепенно становится нормальной. Все труднее сохранять веру.

Записки из СИЗО Юлии Слуцкой: «Растворимую кашу можно заварить в мыльнице, а есть ее — футляром от зубной щетки»

 
 
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Основательница Пресс-клуба прислала очередную весточку из СИЗО.
 
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