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Белорусы предпочитают местные сайты — до 50% бюджетов на интернет-рекламу остается внутри страны

08.04.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусы в большей мере пользуются местные медиа: читают новости и делают покупки, отметил на Digital-ланче главный исполнительный директор Ассоциации интерактивной рекламы (IAB Belarus) Кирилл Лащенко.

Белорусы предпочитают местные сайты — до 50% бюджетов на интернет-рекламу остается внутри страны
Фото pixabay.com

«Это победа нашего рынка. Из топ-20 медиа, где можно разместить рекламу, девять — это белорусские», — сказал он.

По мнению CEO IAB Belarus, это «достаточно уникальная история». «Мало какие рынки имеют такую долю локальных медиа среди глобальных сервисов. Это доказывает, насколько медиа востребованы, насколько белорусы верят им и любят их», — подчеркнул Лащенко.

Среди белорусских ресурсов в топ-20, по версии Gemius, входят: TUT.by, Onliner.by, Kufar.by, Myfin.by, Belta.by, Kp.by, Av.by, Realt.by, Abw.by. В первую пятерку вошли Yandex, Youtube.com, Google.com, VK.com, Mail.ru.

По словам председателя IAB Belarus, до 50% медийных бюджетов остается внутри страны. Причем, наибольшей популярностью пользуется видеореклама — 30-35% медийных денег. По оценке эксперта, в течение двух лет этот сегмент вырастет до 50%.

Из новых трендов он назвал возрастающую популярность онлайн-аудио. «Оно уже в медиа-планах, и достаточно большое количество брендов покупает рекламу в Spotify, Яндекс.Музыке и т.д.», — отметил Кирилл Лащенко.

 

 

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Белорусы в большей мере пользуются местные медиа: читают новости и делают покупки, отметил на Digital-ланче главный исполнительн
 
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