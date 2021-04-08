Образование — на 10%, билеты в поездах — на 15%. Как будут расти цены

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обнародовало прогноз роста цен и тарифов на товары и услуги, которые постоянно регулирует государство. Naviny.by изучили, что и когда подорожает.



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Одна тетрадка на всю страну

Товары и услуги, стоимость которых будет расти в 2021 году согласно прогнозу, МАРТ собрал в особую «тарифную тетрадь» . Здесь же указаны и сроки повышения цен (тарифов) — они приведены по кварталам и в целом за год.

«Основной принцип изменения регулируемых цен (тарифов) — ограничение их роста в пределах прогноза свободных цен (базовой инфляции). Повышение отдельных регулируемых цен и тарифов прогнозируется в иных размерах в связи с проводимой акцизной политикой и необходимостью компенсации роста затрат», — поясняет пресс-служба МАРТ.

Вместе с тем министерство не исключает, что возможны и изменения. Поэтому отмечает, что решения об изменении регулируемых цен (тарифов) будут приниматься с учетом складывающейся экономической ситуации в стране, а также инфляции.

От 16 процентов и ниже

Все товары и услуги из «тетради» МАРТ занимают наибольший удельный вес в потребительских расходах населения.

Прогноз повышения цен приведен не в рублях, а процентах.

Так, услуги ЖКХ в первом квартале выросли на 8,9%, в третьем квартале увеличатся на 0,6%, в четвертом — на 0,4%.

МАРТ особо отмечает, что прирост этого платежа по стандартной квартире не должен превысить пяти долларов по среднегодовому курсу.

Табачные изделия по итогам года подорожают на 15,9%, крепкий алкоголь — на 4,7%.

Связь станет дороже в четвертом квартале. В результате тарифы на сотовую связь, интернет, электросвязь и почтовую связь вырастут на 4% — не совокупно, а по отдельности.

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Пассажирские перевозки городским транспортом вырастут в цене на 6,8% (на пять копеек за поездку) в четвертом квартале этого года.

Тогда как пассажирские перевозки железнодорожным транспортом во втором квартале подорожают на 15%, пригородным автомобильным в четвертом квартале — на 11,1% (на одну копейку за один километр).

Образование тоже является «регулируемой позицией» и поэтому занесено в «тетрадь».

Так, услуги высшего и среднего специального образования станут дороже на 10% в третьем квартале. Услуги детских садов по итогу 2021 года вырастут также на 10%.

Тарифы на услуги по охране жилищ увеличатся в цене на 0,4 базовой величины (на 11,6 рубля), услуги по погребению — на 4%. В обоих случаях по прогнозу это произойдет во втором квартале года.

Тарифы и «социалка» на контроле. А что с инфляцией?

При составлении «тарифной тетради» МАРТ учитывает цены на энергоносители.

«Как это происходит: в сентябре-ноябре мы, уже зная приблизительно цену на газ, смотрим, как будут увеличиваться тарифы на ЖКХ, транспорт, как будут увеличиваться тарифы на связь, на почту, на интернет и так далее. И договариваемся с поставщиками этих услуг, когда и в каком размере будут повышаться тарифы», — пояснил глава МАРТ Владимир Колтович в интервью на телеканале «Беларусь 1», сообщает БелаПАН.

По словам министра, для поставщиков услуг это возможность сформировать свой бизнес-план, для МАРТ — возможность влияния на инфляцию и инфляционные ожидания населения.

Напомним, в феврале правительство заморозило цены на 50 лекарств отечественного производства (расфасовки) и 62 социально значимых товара, 57 из которых относятся к продуктам питания, пять — к средствам гигиены и хозяйственным товарам.

Согласно решению Совмина, цены на них должны оставаться на уровне 24 февраля 2021 года и расти в месяц не более чем на 0,2%.

Между тем годовая инфляция в Беларуси может сложиться выше 7% на протяжении большей части 2021 года, прогнозируют эксперты.

Со своей стороны, Нацбанк признает , что ощущаемый населением Беларуси уровень годовой инфляции, а также инфляционные ожидания белорусов существенно выросли.

При этом рост потребительских цен в Беларуси стал самым высоким на территории бывшего СССР в феврале и с начала 2021 года. Об этом свидетельствуе т проведенный БелаПАН в конце марта анализ данных национальных органов статистики.