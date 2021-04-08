Приговор лидскому активисту Витольду Ашурку оставили без изменений

Гродненский областной суд на заседании 8 апреля оставил без удовлетворения приговор региональному координатору движения «За Свободу» Витольду Ашурку — пять лет лишения свободы в колонии общего режима.





Суд первой инстанции дал неверную оценку исследованным доказательствам по делу и пришел к необоснованным выводам, сказано в жалобе Ашурка, фрагмент которой был зачитан при рассмотрении кассации, передает БелаПАН .

Подсудимого в зал суда не доставляли, связь по «Скайпу» с ним не осуществлялась.

«Вывод суда по делу Ашурка подтверждается совокупностью представленных доказательств. Достоверно установлено, что он организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшие нарушение работы Лидской районной комиссии по выборам президента Республики Беларусь», — заявила прокурор Клишина в ходе заседания.

По ее мнению, также достоверно установлено, что политик применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов для воспрепятствования его законной деятельности. В качестве подтверждения Клишина привела показания потерпевшего Катило, который на тот момент нес службу по охране общественного порядка, и свидетеля Уляшко.

Эти показания прозвучали впервые, так как процесс в Лиде прошел в закрытом режиме (приговор был вынесен 18 января). По словам Катило, 9 августа было более двух тысяч протестующих с бело-красно-белыми флагами и транспарантами, Ашурок ходил по проезжей части и «кричал речовки, высказывал лозунги, а остальные повторяли».

«Сотрудники правоохранительных органов противодействовали тому, чтобы протестующие крушили машины, пожарные автомобили, бросали в них различные предметы, бутылки, открывали двери и тому подобное», — сказала представитель обвинения.

По словам прокурора, силовики решили задержать политика, он убегал и во время преследования «нанес удар в область живота коленом потерпевшему, а затем двумя ногами».

Представитель обвинения подчеркнула, что в деле более 20 свидетелей, на виновность подсудимого также указывают скриншоты телеграм-чата «Лида для жизни» и видеозаписи.

Представители судебной коллегии поддержали доводы обвинения.

«Приговор в отношении Ашурка оставить без изменения, апелляционную жалобу обвиняемого — без удовлетворения. Считать приговор законным и обоснованным», — заявил судья.