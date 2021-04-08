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ЦБ РФ представил концепцию цифрового рубля

08.04.2021 14:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Банк России представил концепцию цифрового рубля. Как поясняет регулятор, она разработана с учетом обратной связи от респондентов и участников рынка по итогам обсуждения консультативного доклада «Цифровой рубль».

Документ включает описание преимуществ цифрового рубля, целевую модель, подходы в части денежно-кредитной политики при введении цифрового рубля, а также ключевые этапы реализации проекта.

В виде целевой модели выбрана двухуровневая розничная модель, которая предусматривает, что Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы цифрового рубля. При этом финансовые организации открывают клиентам кошельки в цифровых рублях и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля.

Предполагается, что цифровые рубли будут доступны гражданам и бизнесу через любой банк, где они обслуживаются.

Выбранная модель даст возможность использовать преимущества сложившейся двухуровневой финансовой системы и обеспечить взаимодействие клиента с платформой цифрового рубля через мобильные приложения финансовых организаций, указывают в ЦБ. Как поясняет российский регулятор, исследования и эксперименты других регуляторов в области национальных цифровых валют свидетельствуют о том, что двухуровневая розничная модель является наиболее предпочтительной как с точки зрения развития инноваций, так и с точки зрения обеспечения стабильности на финансовом рынке.

«Внедрение цифрового рубля будет способствовать снижению издержек для граждан и бизнеса, повышению скорости проведения платежей и появлению инновационных продуктов и сервисов в финансовой сфере и в экономике в целом», - отмечается в сообщении Центробанка.

Представленная концепция предполагает, что в декабре 2021 года будет создан прототип платформы цифрового рубля. На январь следующего года намечена разработка проектов изменений в законодательство РФ, а на I квартал 2022-го — запуск тестирования прототипа платформы цифрового рубля. Тестирование планируется проводить совместно с участниками финансового рынка в течение 2022 года.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Банк России представил концепцию цифрового рубля. Как поясняет регулятор, она разработана с учетом обратной связи от респондентов и участников рынка по итогам...
 
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