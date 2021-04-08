Россия и Беларусь намерены отменить роуминг 1 января 2022 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роуминг между Россией и Беларусью могут отменить с 1 января 2022 года после подготовки и согласования всех межправительственных соглашений, сообщил белорусский посол в РФ Владимир Семашко после встречи с членами правительства Оренбургской области.

По его словам, на заседании Группы высокого уровня Союзного государства была поставлена задача о необходимости «не позднее 1 июля 2021 года закончить все бумажные дела, подготовить все межправсоглашения, подписать, пройти все внутригосударственные процедуры с таким расчетом, чтобы уже с 1 января 2022 года полностью даже оставшиеся полтора цента за коннект и так далее, чтобы их снять».

«Идет процесс, я считаю, что на 95% тема решена, осталось только узаконить все это дело», – подчеркнул Семашко.

Он рассказал, что опытная эксплуатация, запущенная в конце 2020-го, показала, что решены все вопросы: по технике, программным продуктам и оргмоментам.