Ливянт: новый Кодекс об образовании ― что не устраивает педагогов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ряд изменений, анонсированных в новом образовательном кодексе, уже вызвал неоднозначную реакцию, кроме того, непонятно, "почему тот кодекс не подходит и что нужно менять", говорит собеседник радио Sputnik и приводит ряд примеров, озвученных накануне в Овальном зале.

"О чем говорил вчера Марзалюк (глава парламентской комиссии по образованию, культуре и науке ― Sputnik), если раньше в кодексе было такое понятие как "ясли-сад", теперь будет отдельно ясли, отдельно сад. Более того, раньше было такое понятие как "учебно-педагогический комплекс ясли-сад-школа", теперь будет все отдельно. Зачем это сделано, непонятно, потому что у нас много таких комплексов в деревнях и агрогородках, они малочисленные, и не надо трех директоров, достаточно одного, и учитель мог работать и там, и там, а теперь должен работать отдельно или там, или там", ― приводит один из примеров Ливянт.

Гость студии говорит и о другом изменении: "Все, кому взбрело в голову, не могут называться школами, институтами, академиями", и недоумевает, как теперь быть, например, частным школам или школам танцев.

"Кроме того, Марзалюк говорил о том, что родителям теперь будет запрещено вмешиваться в учебный процесс… Понятно, что у родителей много вопросов, и на них надо отвечать, понятно, что неправильно, когда родители вмешиваются и диктуют учителям и администрациям школ, как вести уроки. Но если и прописывать в кодексе, то права и обязанности всех участников учебного процесса подробнейшим образом, как это сделано в законодательствах других стран", ― рассуждает Ливянт.

Что касается собственных предложений в письменной форме, известный педагог в этот раз решил от них воздержаться, раньше "много раз это делал, всегда получал отписки", по мнению Ливянта, "кодекс можно отменить за ненадобностью, в соседних странах ― Россия, Польша, Украина ― никакого кодекса об образовании нет, но когда случилась пандемия, были мгновенно приняты решения об изменении системы образования: переход на дистанционную систему, телетрансляции, интернет-трансляции, созданы образовательные платформы, внесены радикальные изменения в законодательство, касающиеся дистанционного образования", рассказывает Ливянт.

Что говорят депутаты о новом Кодексе об образовании

Проект закона "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании" был накануне принят в первом чтении в Палате представителей. Работа над ним велась в парламенте с декабря минувшего года.

Парламентские слушания по обновленному кодексу запланированы на июнь, сообщила на своей странице в соцсети депутат Палаты представителей Лилия Ананич. Она призвала заинтересованных "вносить свои обоснованные предложения в готовящийся ко второму чтению законопроект".

"Мое глубокое убеждение ― сфера образования должна развиваться эволюционно, в ней четко должны обеспечиваться государственные приоритеты. Бесконтрольность грантов и "грантиков" в научном и образовательном процессе, выдача не подкрепленных знаниями дипломов, получение знаний в отрыве от реальной действительности и без должного внимания к воспитанию гражданственно-ответственной личности чревато разрушительными последствиями как для общества, так и для государства", ― написала Ананич.

Читайте также: