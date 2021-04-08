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Ливянт: новый Кодекс об образовании ― что не устраивает педагогов
08.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ряд изменений, анонсированных в новом образовательном кодексе, уже вызвал неоднозначную реакцию, кроме того, непонятно, "почему тот кодекс не подходит и что нужно менять", говорит собеседник радио Sputnik и приводит ряд примеров, озвученных накануне в Овальном зале.
© Sputnik / Сергей Красноухов
"О чем говорил вчера Марзалюк (глава парламентской комиссии по образованию, культуре и науке ― Sputnik), если раньше в кодексе было такое понятие как "ясли-сад", теперь будет отдельно ясли, отдельно сад. Более того, раньше было такое понятие как "учебно-педагогический комплекс ясли-сад-школа", теперь будет все отдельно. Зачем это сделано, непонятно, потому что у нас много таких комплексов в деревнях и агрогородках, они малочисленные, и не надо трех директоров, достаточно одного, и учитель мог работать и там, и там, а теперь должен работать отдельно или там, или там", ― приводит один из примеров Ливянт.
Гость студии говорит и о другом изменении: "Все, кому взбрело в голову, не могут называться школами, институтами, академиями", и недоумевает, как теперь быть, например, частным школам или школам танцев.
"Кроме того, Марзалюк говорил о том, что родителям теперь будет запрещено вмешиваться в учебный процесс… Понятно, что у родителей много вопросов, и на них надо отвечать, понятно, что неправильно, когда родители вмешиваются и диктуют учителям и администрациям школ, как вести уроки. Но если и прописывать в кодексе, то права и обязанности всех участников учебного процесса подробнейшим образом, как это сделано в законодательствах других стран", ― рассуждает Ливянт.
Что касается собственных предложений в письменной форме,
Что говорят депутаты о новом Кодексе об образовании
Проект закона "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании" был накануне принят в первом чтении в Палате представителей. Работа над ним велась в парламенте с декабря минувшего года.
© Sputnik / Виктор Толочко
Парламентские слушания по обновленному кодексу запланированы на июнь, сообщила на своей странице в
"Мое глубокое убеждение ― сфера образования должна развиваться эволюционно, в ней четко должны обеспечиваться государственные приоритеты. Бесконтрольность грантов и "грантиков" в научном и образовательном процессе, выдача не подкрепленных знаниями дипломов, получение знаний в отрыве от реальной действительности и без должного внимания к воспитанию гражданственно-ответственной личности чревато разрушительными последствиями как для общества, так и для государства", ― написала Ананич.
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