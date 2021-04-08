ЦТ-2021 в Беларуси: сроки и пункты регистрации и проведения, предметы и пороговые баллы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Централизованное тестирование — основной этап вступительной кампании в Беларуси. Абитуриенты сдают специальные тесты по выбранным предметам, после чего с сертификатами о прохождении ЦТ подают документы в выбранные вузы.

Регистрация на ЦТ в 2021 году продлится со 2 мая по 1 июня включительно. Первое тестирование назначено на 16 июня – с этой даты будут проходить испытания по основным предметам школьной программы.

В инфографике Sputnik собраны основные сведения о централизованном тестировании в Беларуси в 2021 году:

Порядок онлайн-регистрации

Сроки регистрации в основные и резервные дни

Даты проведения ЦТ в основные и резервные дни

Пункты регистрации и проведения ЦТ в основные и резервные дни

Пороговые (минимальные) баллы по разным предметам

Сроки получения сертификатов