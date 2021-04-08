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ЦТ-2021 в Беларуси: сроки и пункты регистрации и проведения, предметы и пороговые баллы

08.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Централизованное тестирование — основной этап вступительной кампании в Беларуси. Абитуриенты сдают специальные тесты по выбранным предметам, после чего с сертификатами о прохождении ЦТ подают документы в выбранные вузы.

Регистрация на ЦТ в 2021 году продлится со 2 мая по 1 июня включительно. Первое тестирование назначено на 16 июня – с этой даты будут проходить испытания по основным предметам школьной программы.

В инфографике Sputnik собраны основные сведения о централизованном тестировании в Беларуси в 2021 году:

  • Порядок онлайн-регистрации
  • Сроки регистрации в основные и резервные дни
  • Даты проведения ЦТ в основные и резервные дни
  • Пункты регистрации и проведения ЦТ в основные и резервные дни
  • Пороговые (минимальные) баллы по разным предметам
  • Сроки получения сертификатов

 
 
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Сроки и пункты регистрации и проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2021 году, а также порядок онлайн-регистрации и проходные баллы по предметам – в...
 
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