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Похудевшая на 20 кг Долина в лосинах потрясла поклонников
08.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Лариса Долина удивила поклонников: 65-летняя звезда похвасталась точеной фигурой после экстремального похудения.
Неожиданное и эффектное похудение Долиной на 20 килограммов взволновало не только поклонников, но и врачей: опасная диета певицы
Новая публикация Долиной произвела фурор среди подписчиков: в сети обсуждают смелый образ похудевшей певицы.
На снимке с гримерки юбилейного концерта театра "Домисолька" звезда позировала в эффектном топе серебристого цвета и ярко-красных лосинах.
Больше всего фанатов изумила невероятно точеная талия артистки, которую тут же сравнили с "изюминкой" покойной Людмилы Гурченко: талия звезды "Вокзала на двоих" когда-то составляла всего лишь 48 см.
"Это бомба"; "Вы потрясающе выглядите"; "Талия, как у Гурченко"; "Вот это результат", – прокомментировали фолловеры.
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Пользователи социальных сетей активно комментируют новый снимок артистки и сравнивают ее с российской легендой – Людмилой Гурченко.
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