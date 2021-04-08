Похудевшая на 20 кг Долина в лосинах потрясла поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Лариса Долина удивила поклонников: 65-летняя звезда похвасталась точеной фигурой после экстремального похудения.

Неожиданное и эффектное похудение Долиной на 20 килограммов взволновало не только поклонников, но и врачей: опасная диета певицы шокировала медика. Саму певицу устраивает все: Долина даже зарегистрировалась в Instagram, чтобы делиться результатами своего преображения и стильными нарядами.

Новая публикация Долиной произвела фурор среди подписчиков: в сети обсуждают смелый образ похудевшей певицы.

На снимке с гримерки юбилейного концерта театра "Домисолька" звезда позировала в эффектном топе серебристого цвета и ярко-красных лосинах.

Больше всего фанатов изумила невероятно точеная талия артистки, которую тут же сравнили с "изюминкой" покойной Людмилы Гурченко: талия звезды "Вокзала на двоих" когда-то составляла всего лишь 48 см.

"Это бомба"; "Вы потрясающе выглядите"; "Талия, как у Гурченко"; "Вот это результат", – прокомментировали фолловеры.

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