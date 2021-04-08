У «Белавиа» появился новый Boeing 737-8. Показываем его снаружи и изнутри (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в Национальный аэропорт прибыл новый Boeing 737-8, который с декабря прошлого года снова разрешили вводить в эксплуатацию. И «Белавиа», и производитель уверены в безопасности нового лайнера и отмечают его экономичность. Onliner побывал на приемке свежего самолета и узнал, что в нем нового и приятного для пассажиров.

Новичок — 29-й по счету во флоте «Белавиа». До этого в компании было по 14 самолетов Boeing и Embraer. Свежеприбывший Boeing 737-8 может летать на 1111 километров дальше, чем его предшественник: он спокойно может долететь из Минска до западной границы Китая.

— Лучшего самолета в этом сегменте в мире не существует — это наша убежденность, — заявил Игорь Чергинец, гендиректор «Белавиа». — Он намного (на 15—18%) экономичнее по сравнению с предыдущими поколениями Boeing.





Он отметил, что в мире сейчас немного авиакомпаний, которые могут во время пандемии позволить себе такой шаг.



Новый лайнер будет комфортнее?

Глава «Белавиа» рассказал, что в новом Boeing меняется концепция бизнес-класса. Например, в предыдущем Boeing 737-800 пассажиры бизнес-класса отделены шторкой, а в новом будет жесткая перегородка между эконом- и бизнес-классом, более широкие кресла в последнем и увеличится расстояние между рядами.

Раз новый самолет экономичнее, билеты тоже подешевеют?

— Да, мы все хотим билеты за 1 доллар, но так не бывает, — улыбается Чергинец. — В новом самолете расходы на топливо и техобслуживание поменьше, и понятно, что умная авиакомпания отразит это на стоимости билетов. Но у нас и в целом продолжается тенденция снижения стоимости авиабилетов.

Сколько стоит такой самолет?

Каталожная цена нового Boeing 737-8 — 80 миллионов долларов, но «Белавиа» взяла его в лизинг, это дешевле. Во сколько авиаперевозчику обошелся новый лайнер, неизвестно: коммерческая тайна.





Кстати, после этого лета компания собирается вывезти из флота несколько Boeing классического поколения и привезти еще три новых (737-8) к концу 2021 — началу 2022 года. После этого средний возраст самолетов компании составит 6 лет.

А что с безопасностью? Мы помним трагические случаи с Boeing 737-8 за последние годы

Сергей Кравченко, президент Boeing в России и СНГ, сказал, что после многих испытаний и в целом колоссальной работы в строй вернулись 150 этих самолетов. 160 стран мира уже разрешили эксплуатацию этого самолета.

— Десятки тысяч инженеров проводили все возможные и невозможные сценарии отказа. Было проведено 1400 часов работы и 1350 экспериментальных полетов, — пояснил он.





В «Белавиа» тоже уверены в безопасности 737-8.

— Эти самолеты безопасны, мы в этом уверены. Наши пилоты минимум дважды прошли обучение полетам на этих моделях. Для Boeing 737-8 мы выбрали суперпилотов — самых опытных в «Белавиа». Инженерно-технический состав также несколько раз прошел обучение, — сказал Игорь Чергинец.

А вот как выглядит новичок. Он прибыл в Национальный аэропорт к часу дня из США с пересадкой в Исландии.































Пилоты рассказали, что перелет был хорошим, старались как можно скорее прибыть домой. Сотрудники аэропорта и «Белавиа» встречали экипаж объятиями и совместными фотографиями на фоне нового лайнера. Также пилот подарил Департаменту по авиации и гендиректору «Белавиа» ключи от нового Boeing.





















Все желающие могли оценить и протестировать салон самолета.































(будет дополнено)