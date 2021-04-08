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В Беларуси начали продавать обновленный Volkswagen Touareg

08.04.2021 14:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Флагманский кроссовер Volkswagen Touareg претерпел недавно незначительные изменения. Рестайлинговая модель уже добралась до Минска, сообщает импортер марки.

Для белорусов Touareg будет доступен в четырех комплектациях: Respect, Business, Exclusive и R-Line. Как видите, версии остались без изменений. Но теперь для Business, Exclusive и R-line присвоено направление Atmosphere или Elegance на выбор. От выбора направления будет зависеть базовая комплектация автомобиля.

Отметим основные изменения обновленного кроссовера:

  • новый сенсорный руль (как в Tiguan);
  • новая кожаная обивка салона Puglia (до этого была только Viena и  Savona);
  • новые варианты литых дисков;
  • дополнительный цвет кузова (бежевый Sechura, металлик Exclusive).
В Беларуси начали продавать обновленный Volkswagen Touareg

Для Touareg снова стал доступен бензиновый двигатель 3,0. Таким образом, обновленный кроссовер представлен с двумя двигателями: дизельный 3,0 (3,0TDI) и бензиновый 3,0 (3,0TSI). Цены на обновленный Volkswagen Touareg стартуют от 162 840 белорусских рублей.

Volkswagen Touareg I, 2005 г.в., 270 000 км
фиолетовый, внедорожник, бензин 3.2 л, автоматическая, полный привод
24 275 р.
9100$ / 7662€
Volkswagen Touareg I Рестайлинг R5 TDI, 2008 г.в., 245 000 км
серебристый, внедорожник, дизель 2.5 л, автоматическая, полный привод
29 344 р.
11 000$ / 9261€
Volkswagen Touareg I, 2006 г.в., 261 500 км
черный, внедорожник, дизель 2.5 л, механическая, полный привод
37 080 р.
13 900$ / 11 703€
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Теги: Минск
 
 
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Флагманский кроссовер Volkswagen Touareg претерпел недавно незначительные изменения. Рестайлинговая модель уже добралась до Минска, сообщает импортер марки.Читать...
 
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