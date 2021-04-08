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В Беларуси начали продавать обновленный Volkswagen Touareg
Источник материала: Onliner
Флагманский кроссовер Volkswagen Touareg претерпел недавно незначительные изменения. Рестайлинговая модель уже добралась до Минска, сообщает импортер марки.
Для белорусов Touareg будет доступен в четырех комплектациях: Respect, Business, Exclusive и R-Line. Как видите, версии остались без изменений. Но теперь для Business, Exclusive и R-line присвоено направление Atmosphere или Elegance на выбор. От выбора направления будет зависеть базовая комплектация автомобиля.
Отметим основные изменения обновленного кроссовера:
Для Touareg снова стал доступен бензиновый двигатель 3,0. Таким образом, обновленный кроссовер представлен с двумя двигателями: дизельный 3,0 (3,0TDI) и бензиновый 3,0 (3,0TSI). Цены на обновленный Volkswagen Touareg стартуют от 162 840 белорусских рублей.
фиолетовый, внедорожник, бензин 3.2 л, автоматическая, полный привод
серебристый, внедорожник, дизель 2.5 л, автоматическая, полный привод
черный, внедорожник, дизель 2.5 л, механическая, полный привод
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Флагманский кроссовер Volkswagen Touareg претерпел недавно незначительные изменения. Рестайлинговая модель уже добралась до Минска, сообщает импортер марки.Читать...
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