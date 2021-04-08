В Беларуси начали продавать обновленный Volkswagen Touareg

Источник материала: Onliner

Флагманский кроссовер Volkswagen Touareg претерпел недавно незначительные изменения. Рестайлинговая модель уже добралась до Минска, сообщает импортер марки.

Для белорусов Touareg будет доступен в четырех комплектациях: Respect, Business, Exclusive и R-Line. Как видите, версии остались без изменений. Но теперь для Business, Exclusive и R-line присвоено направление Atmosphere или Elegance на выбор. От выбора направления будет зависеть базовая комплектация автомобиля.

Отметим основные изменения обновленного кроссовера:

новый сенсорный руль (как в Tiguan);

новая кожаная обивка салона Puglia (до этого была только Viena и Savona);

новые варианты литых дисков;

дополнительный цвет кузова (бежевый Sechura, металлик Exclusive).





Для Touareg снова стал доступен бензиновый двигатель 3,0. Таким образом, обновленный кроссовер представлен с двумя двигателями: дизельный 3,0 (3,0TDI) и бензиновый 3,0 (3,0TSI). Цены на обновленный Volkswagen Touareg стартуют от 162 840 белорусских рублей.