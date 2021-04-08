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В Беларуси стартовали продажи обновленного седана Toyota Camry

08.04.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прием заказов на обновленную Toyota Camry в нашей стране начался еще в марте, а сейчас первые автомобили представлены в автосалоне «Тойота Центр Минск» (Орловская, 88).


AUTO.TUT.BY уже сообщал о главных особенностях обновленной Camry. Напомним, что седан получил улучшенный комплекс систем безопасности, а внешне его можно отличить по новому переднему бамперу и новым воздухозаборникам. Внутри — новый дисплей мультимедийной системы и измененная архитектура центральной консоли.


Также доступны два новых двигателя. У базовой версии Camry это атмосферная «четверка» объемом 2 л, развивающая 150 л.с. и 206 Нм крутящего момента, работающая в паре с клиноременным вариатором Direct Shift с первой «механической» передачей.


Еще один новый силовой агрегат для Camry — 200-сильный двигатель объемом 2,5 л (крутящий момент равен 243 Нм) с комбинированным впрыском топлива и 8-ступенчатый «автомат» вместо прежнего 6-ступенчатого. Также в гамме сохранился атмосферный двигатель V6 3.5 (249 л. с) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». А еще добавилась новая комплектация GR-Sport, для которой предлагаются двухцветная окраска кузова и моторы 2.5 и 3.5.


Стоимость базовой версии Camry — 66 456 рублей. Модификация с 200-сильным мотором обойдется минимум в 76 212 рублей, а седан с 3,5-литровым V6 доступен от 96 тысяч рублей.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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Прием заказов на обновленную Toyota Camry в нашей стране начался еще в марте, а сейчас первые автомобили представлены в автосалоне «Тойота Центр Минск».
 
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