«Больше 1000 долларов за две недели». Бухгалтер на пенсии открыла онлайн-школу и учит печь хлеб

Источник материала: Tut.by

«Я за эти три года на пенсии увидела больше, чем за всю свою предыдущую жизнь, познакомилась с такими замечательными людьми. И все благодаря хлебу», — говорит Тамара Божко. Она всю жизнь проработала бухгалтером, а за пару лет до пенсии увлеклась выпечкой хлеба на закваске. Монетизировать свое увлечение Тамара изначально не собиралась, она горела этим и делилась опытом бесплатно. Однако позже ученики уговорили ее открыть онлайн-школу хлебопеков и все-таки начать на этом зарабатывать. FINANCE.TUT.BY побывал в гостях у Тамары Божко, посмотрел, как печется хлеб на закваске, и узнал, сколько может принести обучение этому ремеслу.





«Мне казалось, ну какой у меня опыт и кто я такая, чтобы лететь и кого-то учить»

Уже на пороге дома в деревне в Столбцовском районе, куда год назад из Минска переехали Тамара с мужем, — пахнет свежей сдобой. В светлой гостиной, отделанной деревом, на столе ароматные плюшки и пампушки, щедро обмазанные чесночным маслом.

— Я сейчас вас борщом угощать буду, — предупреждает Тамара и приносит из комнаты красивые керамические тарелки.

Назвать Тамару пенсионеркой язык не поворачивается. Ее бодрости и проворности позавидует даже молодежь. Пока мы помыли руки, она уже успела отправить в духовку подошедший батон, сформовать следующую буханку и накрыть на стол.

— Я всю жизнь проработала бухгалтером. Последнее место — в строительной фирме, — рассказывает Тамара. — Хлебом я увлеклась еще за пару лет до выхода на пенсию. Уже не помню, как так получилось. У нас в Минске хлебная тема тогда не была еще популярна, не было пекарен. Просто взяла и вывела закваску. Мне было интересно, что это такое. Как раз тогда была у своей мамы. Смешала муку с водой без всякого рецепта и испекла хлеб. Достала из духовки — на удивление он получился очень вкусный. Мама сказала, что меня Бог поцеловал. Но потом выяснилось, что бабушка моя хлеб пекла, а я этого не знала. Ну и все, с тех пор я стала печь хлеб.

По словам Тамары, она пекла постоянно, угощала хлебом друзей, знакомых, на работу приносила. Эта тема настолько ее увлекла, что она стала вести блог в инстаграме и делиться с людьми своими наблюдениями, опытом, описывать, как и что она делает, выкладывать фото. Говорит, что у нее не было цели ни подписчиков собрать, ни зарабатывать на этом.





— Директор нашей фирмы шутил, что я, как блогерша-малолетка, постоянно сижу в этом телефоне, — с улыбкой вспоминает собеседница. — К 2017 году дела у компании значительно ухудшились. Строительные площадки нам, как раньше, перестали выделять — у нас было долевое строительство жилья. Стройка глохла. Я видела, что перспектив никаких нет. В то время меня уже начали находить в инстаграме и приглашать в минские кафе и рестораны проводить обучение пекарей. Работы тогда уже было немного, поэтому я запросто могла уйти на день. Мне совершенно бесплатно выделяли зал, и я приглашала людей и просто без всяких денег рассказывала и показывала им, как я пеку хлеб, дарила закваску. И тогда еще ни о каком коммерческом проекте речи не было.

За месяц до того, как Тамаре исполнилось 57 и она должна была уйти на пенсию по возрасту, она написала заявление на увольнение.

— Фирма уходила на ликвидацию, на работу уже никто не выходил, и тянуть даже месяц уже не было смысла, — говорит Тамара. — Я открыла ИП. Меня приглашали проводить обучение и тогда уже платили гонорары, хотелось, чтобы все было легально. Кстати, приглашали меня не только минские студии и заведения. Я ездила в Гродно, в Брестской крепости пекла хлеб. И в Свято-Елисаветинском монастыре. Там уже была пекарня, но они хотели научиться делать именно ржаной хлеб на закваске. Бородинский и литовский, для которых я разрабатывала технологическую карту, они пекут до сих пор.





Со временем Тамару стали приглашать проводить мастер-классы и за границей — в России, Германии, Грузии. Звали просто подписчики в инстаграме и довольно известные пекари, чтобы обменяться опытом.

— Когда пригласили в Екатеринбург, я отказывалась, наверное, полгода. Мне казалось, ну какой у меня опыт и кто я такая, чтобы лететь и кого-то учить. Стала рекомендовать им тех, кто живет поближе к ним. Однако мне сказали, что они уже полгода следят за блогами пекарей и хотели бы, чтобы прилетела именно я. Не только из-за умений, но и из-за отношения к делу. Я после этого полетела, было очень приятно, — рассказывает Тамара. — Одна из моих подписчиц из Германии пригласила меня к себе в гости. Хотела со мной познакомиться. Я там тоже мастер-класс провела. Собралась группа из 8 желающих. На Алтай меня приглашали. В Тбилиси летала. Я за эти три года на пенсии увидела больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Благодаря хлебу у меня появились такие знакомства, о которых я даже мечтать не могла.

Я и с Оксаной Кузнецовой познакомилась — она известный шеф-пекарь, на онлайн-курсе у гранд-мастера-хлебопека Джеффри Хамельмана была, с Екатериной Своровски познакомилась — она приезжала в студию, где я мастер-класс вела. Еще я теперь знаю Эцио Маринато и Джузеппе Паскуале — это тоже мастера по выпечке хлеба.

«Первый поток был в шоке, люди не могли понять, куда они попали, я их загнала»

Открыть онлайн-школу по хлебопечению и зарабатывать на этом Тамару тоже, можно сказать, подбили подписчики. Случилось это в прошлом году.

— Примерно в это же время мне позвонила моя подписчица и ученица. Говорит: «Тамара, уже давно ваши ученики все открывают курсы, школы. Давайте я вам помогу». Для начала она мне сделала сайт. Чтобы пригласить желающих на обучение, я просто написала пост у себя в инстаграме. В первую группу собралось больше 100 человек. Я нигде не училась вести обучение, рассказываю и делаю, как понимаю. Опыт только тот, что я сама приобрела. Как и с хлебом, который меня никто не учил печь.





Первый курс длился две недели. Тамара говорит, что она все это время каждый день выходила в эфир.

— Первый поток был в шоке, люди не могли понять, куда они попали. Я их загнала, — вспоминает собеседница. — Закваска выводится неделю. Я все делала вместе с ними и каждый день объясняла, что происходит с ней. А пока выводилась закваска, мы пекли дрожжевую выпечку: один день булки, потом батоны, потом хачапури. Люди возмущались, как можно столько печь! Но к концу все остались довольны, все были с хлебом.

Как говорит Тамара, на второй курс тоже пришло больше сотни учеников.

— Среди них была женщина из Лондона. Она написала, что в моем курсе много лишнего, отвлечений всяких. Я извинилась, ответила ей в личку, что готова вернуть деньги. После этого мы стали общаться. Она оказалась профессиональным преподавателем и подсказала мне, что во время лекции стоит отключать комментарии, а на вопросы учеников отвечать в конце. Я так и сделала — стало гораздо лучше.

Все обучение Тамара проводит в прямом эфире, то есть каких-то заготовленных видеозаписей нет. Уже после занятия запись эфира заливается на сайт.

— Я все делаю вместе со своими учениками. Мне хочется, чтобы люди видели, что я не теоретик — начиталась и втюхиваю тут красивыми словами. А то иногда действительно читаешь материалы с каких-нибудь курсов и задаешься вопросом: а вы вообще пробовали печь то, о чем вы тут рассказываете? — делится Тамара. — Каждый мой курс — это проверка моего профессионализма, насколько мне можно доверять. Была смешная история. На одном из курсов меня попросили научить печь питы. Я согласилась, хотя до этого ни разу их не делала. Я все пеку, но вот питы как-то не пришлось. Думаю, попробую до занятия, а потом испечем. Но получилось так, что попробовать времени у меня совсем не было. В итоге я в прямом эфире замешиваю тесто, кладу лепешку на сковородку, а она не растет. Вторую кладу — не растет. В итоге третья пита у меня таки надулась и выросла. Потом уже получались как положено.





Тамара считает, что хлеб нужно печь интуитивно. Если поймешь азы, то не нужны будут тысячи рецептов, книжек.

— Мой первый курс называется «Думай. Считай. Пеки». Ведь есть столько составляющих, о которых не пишут нигде, в том числе и твоя энергетика. Ты можешь сделать все четко по рецепту, но ничего не получится, — поясняет она. — Я провела три курса. Потом случилась вся эта революция, и я немного забросила хлеб. Но сейчас возобновила курсы. После долгого перерыва написала пост. За 3 дня набралось 62 человека желающих. Нигде никакой рекламы не было, просто пост.

«3 мастер-класса в месяц провести — это в разы больше получается, чем моя пенсия»

Стоимость курса онлайн-обучения у Тамары — всего 70 рублей. Те, кто хоть раз бывал на каких-либо кулинарных курсах или мастер-классах, поймут, что это очень дешево.

— Цену я придумала от балды, — признается собеседница. — Я ни за кем не слежу, поэтому совершенно не ориентируюсь, сколько стоят курсы у других. Ну и у меня никогда не было желания нахапать много денег. Важнее, чтобы люди пекли хлеб и вспоминали с благодарностью. Но даже сами ученики говорят, что нужно поднимать стоимость курсов. Каждый выпуск в благодарность за знания, которые я дала, что-то подарил мне — садовые качели, шаль ручной работы. Разве было бы так, если бы я цены загибала?





Можно прикинуть, сколько за нынешний курс у Тамары получилось заработать при таких ценах: умножить 60 человек на 70 рублей. Получится 4200 рублей. Конечно, от этой суммы нужно отнять налог, затраты и издержки.

— Получается больше тысячи долларов за 2 недели. Если будут набираться группы, планирую сейчас проводить по два курса в месяц, — делится планами пекарь. — Офлайн-мастер-классы стоят дороже. Но их стоимость устанавливаю не я. Это студия определяет, где я их провожу. Я получаю гонорар по договоренности. К примеру, мой гонорар 50%. Студия назначает стоимость 120 рублей. Не важно, сколько людей пришло, хотя, как правило, 8 человек, то есть группа собирается, половина от того, что они заплатили, моя. Я прихожу туда только преподавать. Все остальное — продукты, реклама, подготовка студии, уборка — это не моя забота. Меня это устраивает. Финансово мне это выгодно и физически несложно. К примеру, 3 мастер-класса в месяц провести. Это в разы больше получается, чем моя пенсия.

Те, кто тоже занимается выпечкой хлеба и разработкой технологических карт, иногда шутя говорят, что Тамара демпингует на рынке таких услуг.

— А я откуда знаю, сколько это в среднем по рынку стоит? Шла в Гродно в ресторан обучать. Сказала, что мой гонорар будет 350 рублей за день. Плюс все затраты на приезд. Я посчитала, что это нормально за день заработать такие деньги. А оказывается, что разработка техкарты на одну единицу хлеба стоит 100 долларов. Я была там два дня, обучала и разработала четыре техкарты. Я не знаю, от чего оттолкнуться и как определить цены. Когда ездила обучать россиян, для них эти 300−400 долларов мне заплатить — пыль. Но у нас же не такие богатые рестораторы. Вот сейчас мне снова ехать в Гродно на обучение, нужно назвать сумму гонорара. Но в последний момент мой язык предает меня и называет меньшую.





Как говорит Тамара, ее дело не очень затратное. Самый большой расход в нем — это ее время.

— Налог я плачу, как многие ИП, — 5% от выручки. По взносам в ФСЗН у меня пока что льгота — я пенсионерка, не плачу их. Продукты, которые я покупаю для хлеба, к затратам можно отнести условно. Я в эфире булки испекла, показала и сама же съела. Это не такой уж расход, — перечисляет она.

Говорит, что если бы сейчас она не была финансово зависимой, то продолжала бы курсы и мастер-классы, как и раньше, проводить бесплатно. Но год назад они с мужем взяли денег взаймы у знакомых и купили вот этот самый дом, где теперь живут. Нужно отдавать долг. К слову, на него у Тамары тоже большие планы. Она хочет проводить здесь обучающие встречи, чтобы люди могли и отдохнуть, и освоить хлебопечение.

— Здесь очень красивые места, Сула рядом. С одной стороны сад и лес, а с другой поле и лес. Хочу сделать место для простого отдыха, печь здесь хлеб. На это тоже нужны средства. Кроме того, мы 7 января с мужем разбились на машине, пришлось купить другую, потому что транспорт сюда не ходит, нужно на чем-то доезжать. Кстати, когда случилась авария, нам столько людей пришло на помощь. Сами. Звонили, спрашивали, что нужно. Это было Рождество, но, несмотря на это, всю деревню из-за нас на уши подняли, — рассказывает Тамара.





Она считает, что человек на пенсии обязательно должен заниматься каким-то делом, которое будет его вдохновлять и радовать.

— Можно сидеть и ныть, а можно что-то делать, — продолжает Тамара мысль. — Если бы я не увлеклась хлебом, стала бы искать другую работу. А как жить на эти копейки? Хотя у меня относительно нормальная пенсия. Но дело даже больше не в этом. Я просто не могу сидеть на месте.