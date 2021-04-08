«Люди недовольны». Что происходит в автопарке в Витебске, где якобы массово увольняются водители

Источник материала: Tut.by

В Сети появились сообщения о том, что в автопарке № 1 написали заявление на увольнение 60 водителей, собираются уходить и кондукторы. Причина якобы в низкой зарплате. TUT.BY выяснил, так ли это. Руководство автопарка утверждает, что эта информация — «фейк и вброс», а работники предприятия говорят, что у них «действительно все очень плохо, люди недовольны и некоторые увольняются».



Фото: «Витебский курьер»

Администрация: «Водителей и кондукторов у нас не хватает — и это проблема»

Заместитель генерального директора по перевозкам и идеологической работе ОАО «Витебскоблавтотранс» Виктор Кожух говорит, что тоже видел в интернете сообщения, мол, из автопарка № 1 якобы массово собираются уволиться водители и кондукторы — из-за «резкого снижения зарплаты».

— Очередной фейк. Или вброс — можно назвать это и так, — говорит представитель администрации «Витебскоблавтотранса». — Мы проверили эту информацию и выяснили: никаких массовых заявлений на увольнение в автопарке нет.

— Известно, что с 1 апреля в Витебске реорганизуют транспортные предприятия. Филиалы «Городской электрический транспорт», «Автобусный парк № 1 Витебска», «Витебский автовокзал» станут подразделениями «Витебскоблавтотранса». Сообщалось о том, что при реорганизации произойдет «оптимизация сотрудников». Это значит, что людей будут увольнять?

— Происходит объединение автопарка № 1, автовокзала, «Горэлектротранса» и «Витебскоблавтотранса» в одну структуру. Соответственно, их сотрудники будут работать уже на одном предприятии. Кто-то попадет под сокращение. Так, например, на одном предприятии не может быть три главных бухгалтера. Людям предлагаем другие должности. Но если человек, допустим, был главбухом, а просто бухгалтером стать не хочет и не подписывает документы об этом — он попадает под сокращение.

Виктор Кожух говорит, что сокращение не коснется водителей и кондукторов:

— Водителей и кондукторов у нас, наоборот, не хватает — и это проблема. Мы готовы взять людей на работу, есть вакансии. В Витебске нужны 40 кондукторов и 50 водителей автобусов.

Работники: «Средняя зарплата — 500 рублей, но платить ее будут частями»

Андрей (имя по просьбе мужчины изменено) работает в автопарке водителем. Ситуацию на предприятии он обрисовал так: «Все и правда плохо».

— Средняя зарплата у водителей — 500 рублей. Но составили бумагу, что платить ее будут частями. К тому же у нас высчитывают деньги за топливо, которое водитель потратил на рабочие нужды сверх нормы. Но этого не избежать, потому что есть такие маршруты, где постоянно происходят «пережоги» топлива, так как автобус требует ремонта. Или ремонт был, но отвратительный. Ты снова пишешь заявку на ремонт, автобус загонят в ремзону, и он там просто стоит. Спрашиваешь: «Почему не отремонтировали?» В ответ: «Нет запчастей».

Андрей говорит, что люди из автопарка увольняются, но не знает, насколько массовое это явление.

— Тех, кто хочет уйти, я понимаю: они, видимо, прикинули, что лучше уж дома сидеть, чем работать с 4 утра до 7 вечера и получать маленькую зарплату, из которой еще и высчитывают за топливо.