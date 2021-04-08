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Посла, критиковавшего хунту, выгнали из посольства в Лондоне. Он провел ночь на улице

08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экс-послу Мьянмы в Великобритании пришлось переночевать в своей машине после того, как его выдворили из здания дипкорпуса.

Посла, критиковавшего хунту, выгнали из посольства в Лондоне. Он провел ночь на улице

Фото Reuters

Несколько недель назад Чжо Зо Мин призвал военных, совершивших в феврале переворот в Мьянме, освободить арестованную главу страны Аун Сан Су Чжи и остановить насилие против демонстрантов, сообщает ВВС.

Власти Британии признали смену руководства в лондонском посольстве Мьянмы в соответствии с Венской конвенцией, но их позиция по отношению к перевороту в стране и стрельбе по демонстрантам остается резко осуждающей.

Бывший посол Чжо Зо Мин рассказал журналистам, что в среду вечером военный атташе Мьянмы в Лондоне приказал сотрудникам посольства покинуть помещение, а самому Чжо Зо Мину передали, что он больше не посол. Новое руководство посольства вызвало полицию, которая не давала Чжо Зо Мину вернуться в здание.

– Это в своем роде переворот в центре Лондона… Вы видите, что они оккупировали мое здание, – сказал Чжо Зо Мин агентству Рейтер.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назвал действия военных по отношению к послу травлей.

 
 
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Экс-послу Мьянмы в Великобритании пришлось переночевать в своей машине после того, как его выдворили из здания дипкорпуса.
 
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