ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кремль разрешил Лаврову использовать «любой лексикон» по отношению к США

08.04.2021 15:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Для описания политики США можно использовать «фактически любой лексикон», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, согласен ли Кремль с оценкой американской политики, которую министр иностранных дел Сергей Лавров описал словом «тупая». Песков считает, что использование таких слов сделала возможным сама суть политики США по отношению к России.

«Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбие политики США в отношении нашей страны делают возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику», — цитирует Пескова «Интерфакс».

«Министр, как всегда, меток в своих формулировках», — добавил представитель Кремля.

Ранее глава МИД России заявил, что Москва ответит на любые недружественные шаги со стороны США, назвав при этом проводимую США политику по отношению к РФ «тупиковой, может быть, даже тупой».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для описания политики США можно использовать «фактически любой лексикон», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси стартовали продажи обновленного седана Toyota Camry
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by