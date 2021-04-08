Эрдоган призвал Исламскую восьмерку к переходу к торговле в нацвалютах

Источник материала: АФН

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в четверг страны - члены Исламской восьмерки (Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан, Турция) активнее переходить к торговле в национальных валютах.

«Крайне важно, чтобы мы сосредоточились на торговле в местных валютах. Это позволит защитить наши страны от валютных рисков», - выразил мнение Эрдоган на саммите лидеров Исламской восьмерки, который проходит в видеоформате, передает ТАСС.

Между тем в настоящее время Турция в режиме торговли нацвалютами осуществляет не менее 10% двусторонних торговых операций.