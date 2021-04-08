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В ТРЦ Expobel вместо Bigzz сегодня открывается «ГИППО». Летом будет переоткрытие

08.04.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На месте первого гипермаркета Bigzz в ТРЦ Expobel 8 апреля открывается «ГИППО». Магазин пока без вывески, мы узнали почему.

Ранее мы писали, что гипермаркет откроется с новым ритейлером в июне, однако в «Белвиллесден» пояснили, почему магазин появился раньше.

— Мы сделали все возможное, чтобы в самые кратчайшие сроки открыть продуктовый магазин на месте бывшего BIGZZ. Мы понимаем, как важно иметь продовольственный
магазин в торговом центре, и мы обеспечим хороший ассортимент и сервис. Но магазин сейчас без имени и без вывески. Потому что совсем скоро, в июне, мы откроем в этом же здании в новой части центра наш новый большой гипермаркет «ГИППО», где в полной мере применим всю нашу экспертизу. Мы уже начали ремонтные работы. Широкий ассортимент овощей и фруктов, большой фуд-корт, расширенная линейка здорового питания, много свежей выпечки, мяса и рыбы ожидает наших гостей, — рассказал представитель компании «Белвиллесден».

Как мы писали ранее, площадь гипермаркета составляет 13 тысяч «квадратов».

Напомним, Bigzz работал в Expobel с 2005 года, и это был первый белорусский гипермаркет. В 2021 году магазины сети закрылись, компания ритейлера ушла в ликвидацию.

 
 
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Магазин открывают на месте гипермаркета Bigzz, в июне будет переоткрытие «ГИППО» в том же здании.
 
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