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В ТРЦ Expobel вместо Bigzz сегодня открывается «ГИППО». Летом будет переоткрытие
Источник материала: Tut.by
На месте первого гипермаркета Bigzz в ТРЦ Expobel 8 апреля открывается «ГИППО». Магазин пока без вывески, мы узнали почему.
Ранее мы писали, что гипермаркет откроется с новым ритейлером в июне, однако в «Белвиллесден» пояснили, почему магазин появился раньше.
— Мы сделали все возможное, чтобы в самые кратчайшие сроки открыть продуктовый магазин на месте бывшего BIGZZ. Мы понимаем, как важно иметь продовольственный
Как мы писали ранее, площадь гипермаркета составляет 13 тысяч «квадратов».
Напомним, Bigzz работал в Expobel с 2005 года, и это был первый белорусский гипермаркет. В 2021 году магазины сети закрылись, компания ритейлера ушла в
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Магазин открывают на месте гипермаркета Bigzz, в июне будет переоткрытие «ГИППО» в том же здании.
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