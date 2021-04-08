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Geely Tugella продали больше, чем Toyota RAV4. Какие еще сюрпризы преподнес март на авторынке

08.04.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если посмотреть статистику продаж новых автомобилей в марте, то может показаться, что дела у дилеров идут в гору. Но на самом деле рост есть только по отношению к январю-февралю. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, по итогам первого квартала рынок упал на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.


Предсказуемое падение Skoda и резкий рост у Porsche

Тройка лидеров среди автомобильных марок не изменилась с начала года. Там по-прежнему царствуют LADA, Geely и Volkswagen. А вот Skoda ожидаемо уступила свое четвертое место Kia. Все еще не снятый запрет на продажу «локомотивной» модели Rapid сделал свое дело. Renault в марте продавались лучше, чем Skoda, но по итогам квартала марка заняла пятое место.


Удивили Citroen и Porsche. Французская марка прыгнула с трех и семи автомобилей в январе и феврале до 27 в марте. Porsche неожиданно реализовали в марте 12 авто, хотя в январе и феврале — 3 и 1 автомобиль соответственно. Интересно, что в первом квартале прошлого года был зафиксирован такой же всплеск. Любовь к Porsche возникает в марте?

Дела у вернувшейся на рынок марки Opel идут неважно — всего два проданных авто за квартал.

А в целом всего десять марок смогли преодолеть отметку в 100 проданных авто за квартал.

Всего же по итогам трех месяцев было продано 9057 легковых авто, тогда как за аналогичный период прошлого года — 17 тысяч.

Geely Tugella опережает по продажам Toyota RAV4


Очень интересные тенденции наблюдаются в продажах определенных моделей. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь китайский купе-кроссовер обойдет легендарный кроссовер Toyota RAV4. Но именно так и произошло в марте. Tugella выбрали 60 покупателей (повторив результат прошлого месяца), а RAV4 — 57. Несмотря на это, ни один, ни второй не вошли в топ-20 по итогам квартала.


Еще один успешный период можно отметить у Geely Coolray. Несмотря ни на что, спрос на него только растет. Если за первый квартал 2020 года было продано 232 автомобиля, то за этот же период 2021 года — уже 591 автомобиль. Это позволило модели занять четвертое место в списке бестселлеров. А по итогам марта он и вовсе на третьем месте (335 авто). При этом морально устаревший Geely Emgrand X7 продавался в три раза хуже, чем за аналогичный период прошлого года. Но падал не только он. По сравнению с первым кварталом прошлого года некоторые модели тоже очень сильно потеряли. LADA Vesta продается в два раза хуже, Geely Atlas свалился с 1524 до всего 354 авто.

Skoda Rapid с появлением нового поколения нарастила продажи — с 346 авто в прошлом году до 527 в нынешнем. Более того, марка Skoda выросла по сравнению с первым кварталом 2020 года — 845 против 757 проданных авто.

LADA 4×4 в первом квартале прошлого года даже не входила в 20-ку бестселлеров, а в этом году сходу поднялась на восьмое место с результатом 376 авто. Неожиданный взлет «классики».


Несмотря на рост продаж отдельных марок и моделей, нельзя говорить об успехе рынка в целом. Падение по отношению к прошлому году очень большое. И если такая тенденция сохранится, то результаты даже первого полугодия будут печальными.

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Белорусская автомобильная ассоциация подвела итоги продаж новых автомобилей в марте. У большинства дилеров дела идут в гору. Но только по сравнению с февралем.
 
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