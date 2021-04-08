Диктатура по-кошачьи. Посмотрите, как один кот учит другого не брать чужую еду

Источник материала: Tut.by

Своенравный характер продемонстрировал этот кот, видео с которым появилось в TikTok у пользователя hosdog05. Главному герою ролика не понравилось, что из его миски попытался поесть сосед по квартире. Что произошло потом — оставим без комментариев. Добавим лишь, что, по словам хозяина животных, у каждого из них есть собственная миска.