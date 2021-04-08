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Старшеклассникам Беларуси предложили заработать 20 000

08.04.2021 15:09 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Креативные ролики вместо “ответов у доски” будут снимать белорусские школьники. «Отличников» ожидают не банальные «десятки», а вполне ощутимые денежные награды: призовой фонд проекта составляет 20 000 рублей.

Инновационный подход к обучению учеников 8-11 классов предложило приложение TeenUP. Для этого сегодня стартовал видеомарафон «Лига знаний».

Объяснить теорему Пифагора танцем? Зачитать рэп о бензольных кольцах? Рассказать об интегралах в стиле рекламного ролика? Для того, чтобы претендовать на победу, участникам видеомарафона (а это будут команды из 5 человек и учителя-куратора) предлагают включить фантазию на всю мощь. Ведь креатив и эстетичность будут оцениваться жюри наравне с пониманием темы и доступностью изложения.

«Идея конкурса в том, чтобы объединить образовательный процесс и одно из любимых развлечений молодежи – создание видеороликов. Участвуя в конкурсе и записывая видео, школьники глубже погружаются в тему и уж ее-то будут точно знать назубок. Кроме того, созданные ими образовательные видео станут своеобразными пособиями для всех остальных. Ведь приложение TeenUP изначально и задумывалось, как сервис, в котором дети учат детей», - объясняет соучредитель IT-проекта Ольга Иваненко.

Победитель видеомарафона определится 12 мая. Эта команда будет награждена кубком чемпиона, а также получит 7500 BYN. Отдельный приз в размере 2500 BYN будет вручен учителю-куратору этой команды. А школа, которую она представляет, получит в подарок компьютер для класса информатики.

Кроме того, учрежден «Приз зрительских симпатий»: команда, которая наберет большее суммарное количество лайков под своими видео на протяжении всего конкурса, получит соответствующий диплом, награду в размере 3000 BYN, а учитель-куратор команды - 1000 BYN.

Создание призового фонда стало возможным благодаря партнерам конкурса – Белагропромбанку, МТС Беларусь и поддержке «Лиги знаний» платежной системой Visa.

Регистрация команд проводится на сайте http://liga.teenup.app и продлится до 16 апреля.

 
 
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Креативные ролики вместо “ответов у доски” будут снимать белорусские школьники. «Отличников» ожидают не банальные «десятки», а вполне ощутимые денежные награды:...
 
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