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Страшно даже на видео. Водитель решил развернуться из правой полосы на трассе (видео)

08.04.2021 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель Даниил ехал по участку трассы М1, на котором максимально разрешенная скорость ограничена 120 км/ч, когда чуть не стал участником аварии. Наперерез ему внезапно выехал универсал. Как предполагает автомобилист, неизвестный водитель решил развернуться в запрещенном месте.

Как можно видеть на записи, на правой обочине трассы дорожники вели работы у камеры скорости. Сразу за ними в правой полосе находился универсал, его водитель начал медленно перестраиваться в левый ряд — тот самый, в котором двигался автор записи. Реакция Даниила помогла избежать столкновения. Ему пришлось выехать на разделительную полосу и частично — на встречную.

Автор записи сообщил, что намерен обратиться в ГАИ, чтобы установить личность неизвестного водителя и привлечь его к ответственности за столь опасный маневр.

 
 
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Наш читатель Даниил ехал по участку трассы М1, на котором максимально разрешенная скорость ограничена 120 км/ч, когда чуть не стал участником аварии. Наперерез ему...
 
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