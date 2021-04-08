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Суздальцев: Разрушается буквально все, к чему прикасается рука Лукашенко

08.04.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суздальцев: Разрушается буквально все, к чему прикасается рука Лукашенко
Андрей Суздальцев
В Беларуси постепенно разгорается скандал с традиционным международным фестивалем «Славянский базар», пишет известный российский политолог Андрей Суздальцев.

Сразу скажем, что фестиваль чем-то напоминает на массовые мероприятия в Туркменистане и Северной Корее. Помимо восхваления белорусского правителя, фестиваль делает действительно большое дело – продлевает творческую жизнь мастерам эстрады.

Кроме того, «Славянский базар» официально считается мероприятием «союзного» значения и почти полностью оплачивается из российского бюджета. Понятно, что по белорусской традиции, часть денег из выделенных на фестиваль фондов, до Витебска не доходит, но в любом случае для Беларуси это финансово выгодный форум.

Не будем лукавить. После фальсификации итогов голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года и последовавшего террора белорусских силовых ведомств против собственного народа, отмены чемпионата по хоккею, исключения Беларуси из списков участников «Евровидения» и т.д., любое международное, а фактически белорусско-российское мероприятие на белорусской земле теоретически способствует легитимизации режима Лукашенко.

Но облик современной Беларуси стал отталкивающим…


В этом году фестиваль может остаться без самых рейтинговых участников. Едва ли не ежедневно появляются новости о том, что те или иные российские артисты, многие из которых приезжали на фестиваль каждый год, отказываются от приглашений.

Понятно, что фестиваль все равно состоится, но эффект от форума, который в итоге будет отдан далеко не лучшим белорусским артистам, в политическом смысле будет скорее отрицательным, так как окажется индикатором международной изоляции, в котором оказался режим Лукашенко.

Эмоциональная реакция сторонников белорусского руководителя понятна. Разрушается буквально все, к чему прикасается рука Лукашенко.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Витебск
 
 
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