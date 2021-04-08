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Доллар притормозил 8 апреля, покинув исторический максимум

08.04.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар притормозил 8 апреля, покинув исторический максимум
Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 8 апреля белорусский рубль укрепился к евро и доллару, но заметно просел к российскому рублю.

В частности, курс доллара упал на 0,0055 BYN - до 2,6621 BYN/USD и оставил исторический максимум, который был зафиксирован накануне.

Курс евро снизился на 0,0049 BYN - до 3,1635 BYN/EUR. Это первое паление «европейца» с начала апреля.

Курс российского рубля вырос на 0,0187 BYN - до 3,4535 BYN/100.

Благодаря усилиям «россиянина» стоимость корзины валют выросла 8 апреля на 0,19%.

С начала месяца белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 0,77%.

Напомним, что по итогам марта было зафиксировано снижение на 0,32%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс российского рубля вырос на 0,0187 BYN - до 3,4535 BYN/100.
 
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