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Доллар притормозил 8 апреля, покинув исторический максимум
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара упал на 0,0055 BYN - до 2,6621 BYN/USD и оставил исторический максимум, который был зафиксирован накануне.
Курс евро снизился на 0,0049 BYN - до 3,1635 BYN/EUR. Это первое паление «европейца» с начала апреля.
Курс российского рубля вырос на 0,0187 BYN - до 3,4535 BYN/100.
Благодаря усилиям «россиянина» стоимость корзины валют выросла 8 апреля на 0,19%.
С начала месяца белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 0,77%.
Напомним, что по итогам марта было зафиксировано снижение на 0,32%.
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Курс российского рубля вырос на 0,0187 BYN - до 3,4535 BYN/100.
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