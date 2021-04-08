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На пятницу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
По прогнозу Бедгидромета, ночью и утром 9 апреля Беларусь ожидают неблагоприятные погодные явления.
Как сообщается, на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.
Кроме этого, днем в пятницу местами по северо-западу стоит ждать усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.
При порывистом ветре спасатели
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По прогнозу Бедгидромета, ночью и утром 9 апреля Беларусь ожидают неблагоприятные погодные явления.
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