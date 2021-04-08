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Еще две белоруски признаны праведниками народов мира

08.04.2021 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске в музее истории Великой Отечественной войны 8 апреля состоялась церемония, посвященная Дню памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства.

Еще две белоруски признаны праведниками народов мира

Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман вручил дипломы и медали праведников народов мира потомкам белорусских граждан, спасавших евреев во время войны.

В этом году праведниками народов мира названы Любовь Дьякова и Татьяна Лосева.

Еще две белоруски признаны праведниками народов мира

Еще две белоруски признаны праведниками народов мира

Еще две белоруски признаны праведниками народов мира

Еще две белоруски признаны праведниками народов мира

Еще две белоруски признаны праведниками народов мира

Еще две белоруски признаны праведниками народов мира

 

 

Фото Сергея Сацюка

 

 

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В Минске в музее истории Великой Отечественной войны 8 апреля состоялась церемония, посвященная Дню памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства.
 
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