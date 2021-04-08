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Жителя Жодино осудили за попытку поджога двери в здании прокуратуры

08.04.2021 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Житель Жодино 1989 года рождения осужден на пять с половиной лет лишения свободы за попытку поджога двери в здании местной прокуратуры. Как сообщается на сайте Верховного суда, такое решение 7 апреля принял суд Борисовского района.

Жителя Жодино осудили за попытку поджога двери в здании прокуратуры
Фото: прокуратура Минской области

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) и ч. 3 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса, передает БелаПАН.

«Обвиняемый К. незаконно изготовил самодельное зажигательное устройство, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ, которое незаконно хранил, перевозил на легковом автомобиле, — говорится в сообщении. — Он же 8 октября 2020 года около 03:10 часов, находясь на крыльце здания прокуратуры города Жодино, с применением предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, путем поджога фрагмента ткани зажигалкой привел в действие принесенное с собой самодельное зажигательное устройство, причинив своими действиями прокуратуре Минской области материальный ущерб на общую сумму 1 573,63 рубля».

 
 
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Житель Жодино 1989 года рождения осужден на пять с половиной лет лишения свободы за попытку поджога двери в здании местной прокуратуры. Как сообщается на сайте...
 
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